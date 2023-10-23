我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

中國證監會救股市 鼓勵企業配息

記者林宸誼／綜合報導

中國股市持續低迷，證監會救市再出招，擬對「上市公司監管指引第三號—上市公司現金分紅」與相關現金分紅（配息）條款進行修訂，並向社會公開徵求意見。草案內容主要聚焦五要點，包含對重點關注財務投資較多但配息水準偏低公司、鼓勵公司在條件允許下增加配息頻率、對資產負債率較高但存在大比例配息的公司重點關注等。

澎湃新聞報導，滬深交易所同步發布修訂後的「上市公司規範運作指引」，向社會公開徵求意見，在前期已發布配息與減持「掛鉤政策」基礎上，繼續完善優化配息監管制度，增強投資者獲得感。

中國證監會這次的配息指引主要修訂三方面內容，第一是進一步明確配息導向、第二是簡化半年度配息程序，三是加強對超出能力配息企業的約束。

而在五大要點中，首先是重點關注財務投資較多但配息水準偏低的公司，對未進行現金配息，強化揭露要求，除揭露具體原因外，還要揭露下一步為增強投資者回報水準擬採取的舉措等。

第二點是鼓勵公司在條件允許的情況下增加配息頻率；第三是會加強對超出能力配息企業的約束；第四點是證監會結合獨董制度改革，刪除獨立董事發表意見的相關要求；第五則是強調與境外成熟市場相比，A股現階段配息均衡性、及時性、穩定性和投資者獲得感仍有待提升。

投資

上一則

WSJ：蘋果生產iPhone不能沒這家公司 利潤薄照樣接單

下一則

日銀考慮緊縮貨幣 牽動日圓

延伸閱讀

地緣緊張、經濟逆風、房產危機效應等3利空夾擊 上證失守3000大關

地緣緊張、經濟逆風、房產危機效應等3利空夾擊 上證失守3000大關
比亞迪第三季獲利 較去年大增1倍

比亞迪第三季獲利 較去年大增1倍
中國證監會新規 加強督促企業分紅

中國證監會新規 加強督促企業分紅
中企赴港上市狂踩油門 半年97家申請

中企赴港上市狂踩油門 半年97家申請

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15
特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）

鮑爾講話+美債殖利率接近里程碑 道指又跌250點

2023-10-19 16:50

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個