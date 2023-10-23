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新手機Mate 60熱銷華為追單 柔性OLED面板漲價

記者林宸誼／綜合報導

華為Mate 60系列手機持續熱銷，華為不斷增加訂單，帶動其他手機廠商也增加LTPO OLED採購量。供應鏈消息人士透露，近日中國境內柔性OLED面板開始漲價，漲幅在10%以內。

集微網報導，供應鏈消息人士指出，在LTPO OLED供應緊張狀態下，華為願意加價獲得更多LTPO OLED產能，這波中國境內柔性OLED漲價潮順勢而起。目前，柔性OLED面板漲價還處於試探階段，具體漲價情況還要根據專案和市場行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內。

LTPO為「低溫多晶氧化物」，是OLED螢幕主流LTPS與IGZO方案的結合體，LTPO螢幕更低的功耗可節省大量的電量，LTPO技術已逐漸成為折疊螢幕等旗艦機型的主流配置。此外，調研機構Omdia預測，從2024年起採用LTPO背板的柔性OLED將超過採用LTPS背板的柔性OLED。

先前在秋季新品發布會中，華為還發布業界首款柔性OLED螢幕平板MatePad Pro13.2，定價人民幣5199元（約710.6美元）起，面向中高階平板市場。該產品採用柔性OLED螢幕，相對剛性OLED，在設計自由度、輕薄度、功耗等方面具備優勢。

顯示行業諮詢機構DISCIEN指出，中國境內一些低端的柔性OLED面板價格還有上漲的空間。隨著柔性OLED面板的需求持續增加，預計明年價格將會上漲。

從性能上來說，柔性OLED具備更高的對比度、更好的色彩還原效果，以及可彎曲、可折疊、耐用性更好等優點，受到智慧終端機廠商青睞。從競爭格局來看，三星Display在柔性OLED領域依然占據50%以上市占；但如今京東方、深天馬、TCL華星、維信諾等中國面板廠追趕勢頭強勁。

2022年，中國OLED面板（含剛性）出貨約1.7億片，年增21.3%，占全球市占的29.1%，增長約7.3個百分點。券商指出，中國境內龍頭廠商技術已經成熟，產能逐步釋放，已經切入多家智慧手機產業鏈，未來有望進一步與海外大客戶合作，業績將迎來快速增長期。

華為 供應鏈 低溫

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