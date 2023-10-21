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10月LPR利率 人行維持不變

記者葉文義／綜合報導

中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，10月一年期、五年期貸款市場報價利率（LPR）分別為3.45％和4.2％，兩品種利率均連續2個月維持不變，符合預期。

另外，人行20日公開市場逆回購（附買回）規模大幅加碼至人民幣8280億元（約1131億美元），創近八個月新高，以對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素影響。20日有人民幣950億元（約129億美元）逆回購到期，公開市場實現淨投放人民幣7330億元（約1001億美元），規模創紀錄。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向第一財經分析指，10月LPR按兵不動主要是10月政策利率保持穩定，部分銀行仍面臨淨息差壓力，實體經濟復甦表現整體理想等因素所致。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，今年內已進行兩次降息，中國經濟基本面逐步改善，且近期人民幣匯率承壓的環境下，短期內政策利率持穩，10月中期借貸便利（MLF）以「量增價平」續作，也使得本月LPR報價調降機率大幅降低。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，接下來宏觀政策將著力擴大內需，加上當前物價水準偏低，企業實際融資成本偏高，未來MLF操作利率還有下調空間。

利率 匯率 貸款

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