地緣緊張、經濟逆風、房產危機效應等3利空夾擊 上證失守3000大關

地緣政治緊張局勢加深、經濟逆風和持續的房地產 危機，中國A股三大指數20日仍開低走低，上證綜指跌破3000點大關，刷新去年11月4日以來新低。值得留意的是，本周已有19家央企上市公司出手護盤，集體宣布回購（庫藏股）或增持自家股票 計畫。

上證指數20日收報2983.06點，跌0.74%，本周累跌3.4%，創去年12月23日以來最大單周跌幅；深成指收報9570.36點，跌0.88%，創2020年3月以來新低；創業板指報1896點，跌0.88%，創2020年4月以來新低。

從盤面上看，減肥藥、華為汽車、鴻蒙、曝光機、算力題材紛紛回調，汽車零件、醫藥生物、零售、通訊類股跌幅較大。

值得留意的是，繼16日十家央企上市公司集體出手增持或回購自家股票後，19日晚間再有七家央企控股上市公司或大股東宣布買回庫藏股計劃，包括中國建築、國電電力、中國核電、中國神華、中國鋁業等。

至此，本周四天內，已有19家央企上市公司加入買回庫藏股隊伍，而今年以來已有超過1100家A股上市公司實施買回庫藏股。

中新經緯報導，英大證券首席經濟學家李大霄認為，這一次A股考驗3,000點是外資的「偷襲」，這個情況也是16年來第一次發生，因為之前外資都是增持的，這一次是例外，是外資因素，僅此而已。

李大霄進一步指出，本次也是A股歷史上首次在3000點上方公布如此多的救市政策，例如民營經濟31條、房地產政策調整、匯金公司增持，以及17家央企買回庫藏股等，這一情況過去16年都沒有過。

李大霄認為，在市場失衡的時候，主力部隊該出手時就出手，不能任由市場失衡，「因為我們這個市場有大量的中小投資 者，因此有能力的機構加大一些權益的配置，負擔起穩定市場的責任是必要的。」

香港信報報導，摩根士丹利報告指出，外國投資者從A股市場流出已進入前所未有的階段，警告投資者不要趁低吸納中國股票，除非政策進一步放鬆，否則外國基金可能會繼續拋售，且市場情緒可能仍然脆弱。

由於地緣政治緊張局勢加深、經濟逆風和持續的房地產危機，全球基金拋售中國股票。外資連續第三個月拋售上海和深圳股票，為最長的連賣紀錄。

大摩認為，A股投資情緒會繼續疲弱，短期外資流走情況繼續，並指中國第3季經濟數據好壞參半，但仍面通縮風險，儘管近日有中央匯金增持四大國有銀行A股，多家國企也宣布購買庫藏股等消息，但仍待確定長遠是否對A股有幫助。