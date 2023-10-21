我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

地緣緊張、經濟逆風、房產危機效應等3利空夾擊 上證失守3000大關

記者林宸誼／綜合報導

地緣政治緊張局勢加深、經濟逆風和持續的房地產危機，中國A股三大指數20日仍開低走低，上證綜指跌破3000點大關，刷新去年11月4日以來新低。值得留意的是，本周已有19家央企上市公司出手護盤，集體宣布回購（庫藏股）或增持自家股票計畫。

上證指數20日收報2983.06點，跌0.74%，本周累跌3.4%，創去年12月23日以來最大單周跌幅；深成指收報9570.36點，跌0.88%，創2020年3月以來新低；創業板指報1896點，跌0.88%，創2020年4月以來新低。

從盤面上看，減肥藥、華為汽車、鴻蒙、曝光機、算力題材紛紛回調，汽車零件、醫藥生物、零售、通訊類股跌幅較大。

值得留意的是，繼16日十家央企上市公司集體出手增持或回購自家股票後，19日晚間再有七家央企控股上市公司或大股東宣布買回庫藏股計劃，包括中國建築、國電電力、中國核電、中國神華、中國鋁業等。

至此，本周四天內，已有19家央企上市公司加入買回庫藏股隊伍，而今年以來已有超過1100家A股上市公司實施買回庫藏股。

中新經緯報導，英大證券首席經濟學家李大霄認為，這一次A股考驗3,000點是外資的「偷襲」，這個情況也是16年來第一次發生，因為之前外資都是增持的，這一次是例外，是外資因素，僅此而已。

李大霄進一步指出，本次也是A股歷史上首次在3000點上方公布如此多的救市政策，例如民營經濟31條、房地產政策調整、匯金公司增持，以及17家央企買回庫藏股等，這一情況過去16年都沒有過。

李大霄認為，在市場失衡的時候，主力部隊該出手時就出手，不能任由市場失衡，「因為我們這個市場有大量的中小投資者，因此有能力的機構加大一些權益的配置，負擔起穩定市場的責任是必要的。」

香港信報報導，摩根士丹利報告指出，外國投資者從A股市場流出已進入前所未有的階段，警告投資者不要趁低吸納中國股票，除非政策進一步放鬆，否則外國基金可能會繼續拋售，且市場情緒可能仍然脆弱。

由於地緣政治緊張局勢加深、經濟逆風和持續的房地產危機，全球基金拋售中國股票。外資連續第三個月拋售上海和深圳股票，為最長的連賣紀錄。

大摩認為，A股投資情緒會繼續疲弱，短期外資流走情況繼續，並指中國第3季經濟數據好壞參半，但仍面通縮風險，儘管近日有中央匯金增持四大國有銀行A股，多家國企也宣布購買庫藏股等消息，但仍待確定長遠是否對A股有幫助。

股票 投資 房地產

上一則

台灣外銷訂單連13黑 9月金額514億美元 年減15% 拚11月轉正

延伸閱讀

摩根士丹利修改2024年房市趨勢預測 跌幅從2%調為5%

摩根士丹利修改2024年房市趨勢預測 跌幅從2%調為5%
上海滬工7旬實控人離婚 分市值18億股票…網：漲停急套現？

上海滬工7旬實控人離婚 分市值18億股票…網：漲停急套現？
比亞迪第三季獲利 較去年大增1倍

比亞迪第三季獲利 較去年大增1倍
比亞迪第3季獲利大增1倍

比亞迪第3季獲利大增1倍

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）

鮑爾講話+美債殖利率接近里程碑 道指又跌250點

2023-10-19 16:50

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐