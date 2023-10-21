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台灣航空業線上旅展 破盤價搶客

記者黃淑惠／綜合報導

旅遊業盛事年度最大的ITF台北國際旅展將於11月3日到6日舉行，航空業、旅行社大搶商機。華航線上旅展10月6日就搶先登場，銷售情況比預期熱絡；長榮航、星宇航空20日也都宣布推出線上旅展，以長榮航折扣最吸睛，最低72折起，星宇航空則推出全航線機票85折起。

華航2023年ITF線上旅展10月6日搶先登場，推出各種破盤價格搶客，像是紓壓的東南亞之旅、體驗道地美國萬聖節活動或親臨歐洲聖誕市集，台北-香港經濟艙來回票價最低只要新台幣4930元（約152美元）起（未稅）、台北-新加坡下殺新台幣6120元（約188美元）起（未稅）。

華航指出，到目前為止，線上旅展銷售狀況比預期的還好，且熱度不退，日前也推出線上旅展加碼抽獎，預計旅展銷售表現成為推升第4季業績最好的動能。

長榮航空20日宣布，自10月22日起至11月26日止，將於官網推出「2023長榮航空線上旅展」，除祭出超殺機票價格最低72折起，也推出機票「飛到飽」抽獎活動，11月周周抽出幸運得主，環遊世界不是夢。

此外，更特別嘉惠「無限萬哩遊」會員可提前一天於10月21日起在長榮航空官網「會員優惠購票專區」購買成人的個人機票，即可享有會員專屬優惠。

長榮航空「2023長榮航空線上旅展」精選超激省機票包含亞洲各大熱門景點，桃園-曼谷來回新台幣4588元（約141美元）起（未稅）、桃園-沖繩來回新台幣5588元（約172美元）起（未稅）。

此外，長程航線則有即將邁入盛夏的桃園-布里斯本來回只要新台幣1萬9633元（約606美元）起（未稅）。

長榮航空亞洲跟北美線全面大增班，效益也會在第4季顯現。桃園-沖繩航線每周飛航七班，將自10月29日起增班至每周14班，每天二班直飛沖繩感受度假悠閒風情，北美線自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每周十班後，飛往北美航班將達每周87班。

星宇航空昨天宣布「翱翔天際從星開始」線上旅展開跑，時間由10月20日開始到11月17日止，全航線機票85折起。

進入秋冬旅遊旺季，星宇航空自12月1日起，北海道航線放大機型以A330neo客機直飛，東京航線增為每日三班，熊本航線亦增為每日飛航，此外，12月1日即將開航、每周七班的名古屋，及12月16日將開航、每周三班的舊金山，隨著增班及旅展推出優惠，有助推升第4季營收。

長榮 航線 新加坡

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