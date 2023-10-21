中國多家房企信評 穆迪、惠譽調降

國際評級機構穆迪近日將中國房企金地集團的企業評級由「Ba3」下調至「B3」，並將金地全資子公司Famous Commercial的企業評級由「B1」調降至「Caa1」，評級展望調整為負面。惠譽 亦對中國個別龍頭房企評級進行調整，將萬科和保利發展的長期外幣發行人違約評級由「BBB+」調降至「BBB」。

穆迪表示，評級下調顯示出金地的信用狀況已大幅走弱，再融資風險高。且因其合約銷售額下降，流動性惡化，接下來12至18個月將有大量債務到期。穆迪稱，評級展望調整為負面，反映在中國房地產 市場復甦前景不確定下，改善融資管道和營運能力的不確定性。

而惠譽跟上穆迪腳步。據惠譽官網消息，其同時將萬科全資子公司萬科房地產（香港 ）的高級無擔保評級和未償還高級票據評級由「BBB+」下調至「BBB」；並將保利全資子公司恒利（香港）置業的長期外幣發行人違約評級從「BBB+」降至「BBB」，不過，仍然為投資級評級。

惠譽稱，萬科此次被降級反映其槓桿率將保持在35%以上。萬科近期的銷售表現弱於預期，這可能會抑制其現金流和去槓桿化的努力。