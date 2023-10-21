我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

中國多家房企信評 穆迪、惠譽調降

記者謝守真／綜合報導

國際評級機構穆迪近日將中國房企金地集團的企業評級由「Ba3」下調至「B3」，並將金地全資子公司Famous Commercial的企業評級由「B1」調降至「Caa1」，評級展望調整為負面。惠譽亦對中國個別龍頭房企評級進行調整，將萬科和保利發展的長期外幣發行人違約評級由「BBB+」調降至「BBB」。

穆迪表示，評級下調顯示出金地的信用狀況已大幅走弱，再融資風險高。且因其合約銷售額下降，流動性惡化，接下來12至18個月將有大量債務到期。穆迪稱，評級展望調整為負面，反映在中國房地產市場復甦前景不確定下，改善融資管道和營運能力的不確定性。

而惠譽跟上穆迪腳步。據惠譽官網消息，其同時將萬科全資子公司萬科房地產（香港）的高級無擔保評級和未償還高級票據評級由「BBB+」下調至「BBB」；並將保利全資子公司恒利（香港）置業的長期外幣發行人違約評級從「BBB+」降至「BBB」，不過，仍然為投資級評級。

惠譽稱，萬科此次被降級反映其槓桿率將保持在35%以上。萬科近期的銷售表現弱於預期，這可能會抑制其現金流和去槓桿化的努力。

惠譽 香港 房地產

上一則

2.8% 日核心CPI增速放緩

下一則

台灣航空業線上旅展 破盤價搶客

延伸閱讀

以色列幾乎篤定陷入經濟衰退 債信列入負向觀察

以色列幾乎篤定陷入經濟衰退 債信列入負向觀察
NBA／勇士重返王座 要看庫明加成長

NBA／勇士重返王座 要看庫明加成長
NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助
NBA／盛讚保羅偉大傳球手 柯爾：他終於和我們站同一邊

NBA／盛讚保羅偉大傳球手 柯爾：他終於和我們站同一邊

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）

鮑爾講話+美債殖利率接近里程碑 道指又跌250點

2023-10-19 16:50

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐