台積電第三季賺2110億台幣 毛利率、營益率超標

台積電第三季毛利率與營益率均超越財測高標，單季每股純益8.14元台幣，遠優於市場預期。前三季稅後純益5997.86億台幣，每股純益23.13元台幣。（本報資料照片）

台積電 19日於法說會公布第三季毛利率 與營益率均超越財測高標，稅後純益2110億元（台幣，下同，約65.2億美元），為今年單季最佳，季增16.1%，換算每天賺近23億元，每股純益8.14元，遠優於市場預期的7.4元左右。前三季稅後純益為5997.86億元，每股純益23.13元。

台積電總裁魏哲家、財務長黃仁昭以及法人關係處處長蘇志凱昨出席線上法說會。台積電財測原預估，第三季毛利率約51.5%至53.5%，營益率38%至40%，昨天公布實際結算毛利率為54.3%，營益率為41.7%。

台積電說明，第三季毛利率季增20個基點（basis points）、達54.3%，主因產能利用率提升，以及較有利的匯率 。惟部分受益狀況因3奈米技術初期產能拉升時的毛利稀釋所抵消。

台積電先前並未揭露第三季美元計價營收數字，昨天公布第三季美元合併營收約172.8億美元，季增10.2%，年減14.6%，符合公司美元財測預期的167億至175億美元區間。

黃仁昭補充，台積電第三季營收季成長動能，來自業界領先的3奈米技術強勁成長，以及客戶對5奈米更高需求。

就第三季其他關鍵營運數字來看，單季稅後純益2110億元，為今年以來最佳、同期次高，季增16.1%，但較去年同期減少24.9%，每股純益8.14元。累計前三季毛利率為54.9%，年減3.6個百分點；稅後純益5997.86億元，年減16.8%，每股純益23.13元。

台積電統計，3奈米製程出貨占第三季晶圓銷售6%，5奈米製程出貨占37%，7奈米製程出貨占16%。總體而言，先進製程（包含7奈米及以下）營收達全季晶圓銷售金額59%。

另外，台積電第三季應收帳款增加三天、達35天；庫存天數減少三天、降為96天，主要是由於晶圓出貨量的增加。

終端應用方面，台積電第三季最大貢獻來自高速運算（HPC），其次是智慧手機占39%，物聯網、車用、消費電子、其他各約9%，5%、2%和3%。營收季增幅度最高是智慧手機（季增33%），季減幅度最大是車用（季減24%）。

從客戶總部所在區域市場而言，台積電來自北美客戶營收占比69%居最大，其餘來自中國大陸、亞太、EMEA（歐洲、中東和非洲）和日本分別占12%、8%、5%及6%。