中國連5月減持美債 增黃金儲備

中國連續第五個月減持美國國債，且是近14年以來最低水平。（新華社資料照片）

美國財政部 公布8月數據顯示，中國持有美國國債 規模為8054億美元，較前一個月減少164億美元，為連續第五個月減持，且是2009年6月、近14年以來最低水平。分析認為，中國美債持倉金額下降，可能涉及估值因素形成的「被動」收縮，也可能和部分長期國債到期後未再買入有關。

在美國前八大海外債主中，在8月有六個國家和地區選擇了增持，包括日本 、英國、盧森堡、開曼群島、加拿大和愛爾蘭的美債持倉均有所增加。其中日本較前一個月增持37億美元，依舊是最大的債主國；減持的有中國中國與比利時兩國。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，自2013年底中國對美債持債規模達到峰值後，外匯存底中的美債持有規模就持續呈現波動下行態勢，十年間累計降幅接近34%，意味中國減持美債已形成一種長期趨勢。

王青也說，中國外匯存底中的黃金儲備由2013年末的3389萬盎司，持續大幅增加至9月末的7046萬盎司。背後除了經濟因素考慮，也可能與中美兩國戰略關係演化有一定關聯。因此判斷人行增持黃金還是未來大方向。

中國人民銀行（中國央行）數據顯示，中國外匯儲備截至8月底餘額為3兆1601億美元，如再結合美國財政部數據，粗略估計美國國債占比在25.5%左右。