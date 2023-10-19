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美下新禁令 聯想股價暴跌 中信里昂：供應面影響有限

記者黃雅慧／綜合報導
受到美國對中國晶片新禁令影響，聯想集團港股18日股價重挫10.12％，盤中一度跌11.4%，創2021年10月以來最大跌幅。（新華社資料照片）
受到美國對中國晶片新禁令影響，聯想集團港股18日股價重挫10.12％，盤中一度跌11.4%，創2021年10月以來最大跌幅。（新華社資料照片）

受到美國對中國晶片新禁令影響，聯想集團港股18日股價重挫10.12％，盤中一度跌11.4%，創2021年10月以來最大跌幅。不過，國際知名投行中信里昂最新觀點認為，美國禁令對聯想集團影響有限，認為聯想主要的投資焦點依舊在於個人電腦與AI電腦上。

拜登公布晶片新禁令，其中，輝達A800和H800晶片是專為中國市場設計的AI晶片，這兩款晶片在新規定下將受到限制。

中信里昂分析，聯想於8月推出基於H800和L40S晶片組的AI伺服器，並取得大量訂單。該公司此前目標是從2023年第4季開始出貨L40S AI伺服器。

中信里昂稱，上述AI伺服器的訂單金額為數十億美元。此前預計AI服務器將在2024/2025財年貢獻約10億美元，作為約100億美元ISG收入的一部分，假設這項AI服務器業務淨利潤率為2%，將使2024/2025財年的淨利減少2000萬美元，僅為目前對聯想集團估計淨利16億美元的1.2%。

另就供需層面分析，中信里昂認為，在供應方面，聯想集團在海外有工廠，因此伺服器的生產不會受到影響；在需求層面，除了中國客戶外，還有一些L40S訂單來自美國雲客戶，而輝達之後有可能推出針對中國市場的替代產品，這將部分彌補該缺口。

此外，聯想集團將於24日至25日舉辦年度全球創新盛會Tech World，為連續第九年舉辦，今年的主題是「AI for All」，重點關注人工智慧領域。

AI 晶片 輝達

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