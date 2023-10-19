輝達股價重挫 台系AI股大跳水

美國升級對中國AI 出口禁令，輝達 股價重挫，連帶波及台系AI股也大跳水，衝擊加權指數18日開低走低，終場大跌201點、收16,440點，跌幅1.2%，連破半年線、月線等雙線支撐，成交量擴增為3611億（台幣，下同，約111.5億美元），呈現「價跌量增」格局。

AI教父、輝達執行長黃仁勳訪台出席鴻海科技日活動，有別於上次訪台掀起AI概念股大漲旋風，此次市場不賞臉，AI概念股反而帶頭壓低台股 表現，指標股廣達、技嘉、奇鋐皆下挫超過半根跌停。

18日盤面上，除AI族群之外，台積電、鴻海、聯發科等大型電子權值股也紛紛走跌，電子股占大盤成交比重盤中一度攀升至80%，最終為73.4%，顯見電子股賣壓沉重。

不過外資買超前三大股票緯創、聯電、英業達，分別達5萬張、1.9萬張、1.2萬張，其中緯創、英業達皆為AI概念股。

而金融股則是表現相對抗跌；此外，受到台北紡織展登場帶動，加上明年7月的奧運題材發酵，激勵紡織類股表現強勢，類股指數收漲0.3%，成衣雙雄儒鴻和聚陽已連日上漲，聚陽股價更是再創歷史新高。至於表現最為強勢的油電燃氣類股，也因中東地緣政治日趨緊張帶動油價上漲而深受激勵。

股價高於500元以上的高價股18日跌多漲少；而千金股後段班則表現強勢，祥碩、材料-KY、亞德客-KY、譜瑞-KY等皆成收紅上漲，其中，尤以亞德客-KY大漲逾半根停板最為突出；千金股檔數仍為11千金不變。

三大法人進出方面，共計賣超台股192.2億。其中外資賣超86.2億，連四賣、累計賣超346.8億；投信則賣超29.2億，為7月25日以來最大量，連兩日賣超、累計賣超33.8億；自營商則賣超76.8億、連四賣。

綜合統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清等市場專家的看法，AI族群由於今年漲幅過大，但基本面來不及跟上，因此股價陷入修正，部分AI股甚至幾乎回吐了近幾個月的漲幅，有的更回跌至起漲點附近。然而，隨AI普及率與營收貢獻度拉大，長線仍看好AI族群表現。

展望後市，近期需關注台積電法說，對台股會有重大影響；國際情勢宜注意以巴衝突是否會擴大，若擴大，將可能推升油價與通膨，並影響市場避險情緒；後續還需追蹤輝達與AI族群對於美國晶片新禁令的反應、及接下來的美台的財報與法說，都將會是影響台股表現的關鍵因素。