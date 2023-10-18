中國刺激奏效 零售業第三季出現成長 但長期仍不樂觀

中國經濟無精打采的表現，與美國出乎意料的強勁大異其趣。(Getty Images)

中國國家統計局表示，今年第三季同比去年成長4.9%，刺激措施奏效，零售銷售掙脫疲軟而走強，但房地產 依然風險極大，經濟學者預計中國經濟可能還要吃力上好一陣子，消費者信心脆弱，全球大環境又因以色列與哈瑪斯(Hamas)姐織開戰而變得更黯淡，中國又與美國為首的西方關係雪上加霜。

華爾街 日報(WSJ)18日報導，中國統計局副局長盛來運表示，第三季經濟成長4.9%，最後一季只要成長4.4%，就能達成年成長率保5%的目標。

但WSJ指出，中國第三季的成長，相形第二季的同比成長6.3%要差很多；中國2022年第二季還在防疫封控，大城市如上海也不能例外。

中國經濟第三季相形第二季要成長1.3%；第二季經修訂後為成長0.5%。

中國經濟無精打采的表現，與美國出乎意料的強勁大異其趣，美國消費者及政府開支讓經濟運轉強勁，即便聯準會(Fed)強勢升息也不懼怕。

中國統計局數據指出，第三季的成長由零售開支增加所帶動，協助抵消出口疲軟、房地產部門長期緊縮的打擊。

北京 近幾周祭出多項刺激方案，目標在重振疲軟的消費開支，另阻止房地產陷入螺旋式走跌的幅度。人民銀行大砍利率，另注資給銀行以放貸給中資企業及百姓，很多大城市取消購房限制。一些案例中，開發商還獲准大打折扣，把庫存未售的公寓樓房賣給有意買主。

一些跡象暗示中國經濟正繞過轉折點；野村證券給客戶的備忘錄指出，企業調查指向中方工廠產出增加，國內旅遊在八天國慶連假稍有改善。電力消費提升，貨物運輸穩定。貸款給企業與民眾也見提升。

不好的方面有通膨9月同比去年持平，意味著需求不振，出口連五個月下跌，但相形8月要稍見改善。今年1到9月民宅銷售以價值來論，同比去年要減少3.2%，1到8月則減1.5%。