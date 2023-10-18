外貿回溫 廣交會買家人潮 恢復到疫情前7成

被視為是中國外貿「晴雨表」和「風向標」的廣交會秋季展在廣州正進行，參展的台灣廠商表示，買家人潮還沒有恢復到疫情 前，「大概只有恢復六到七成」，且以往歐美客戶是採購主力，但因為歐美的航班還未完全恢復，現場仍以中亞、中東客戶為主。

秋季廣交會第一期以電子消費品及資訊產品、家用電器、機械等為主，包括電電公會、台北市進出口公會，分別有11家、10家會員企業參加。

參展台灣廠商指出，歐美客商才是採購主力，畢竟他們的消費力高，而且大部分台灣廠商主要還是銷歐美市場，但因為現在歐美的航班還是偏少，歐美面孔沒有以前這麼多，現場還是以中亞和中東客商為主。

參展台灣廠商還提到，歐美現在對中國出口限制一堆，包括Made in China零件不能超過50%之類，因此客戶也不敢貿然下單，採觀望居多。

另一名台灣廠商則表示，客戶其實對景氣還是有疑慮，是否下單還在觀望中，「明年還是會繼續來參加春、秋季展，畢竟要讓客戶知道他們還持續經營沒有倒。」

這名台灣廠商指出，許多同業4月沒參加春季展，結果展館的好位置就被別人擠掉了，所以廣交會展位還是一位難求，不能輕易放棄。

在台有設分公司的珠海格力電器市場部相關負責人表示，從廣交會開幕首日，就觀察到客流有比上屆增長，且公司這次接待超千名境內外採購商，主要集中在中東、東歐、南美等地區，預計訂單及成交金額也會增長。

「綠色低碳」是本屆廣交會備受關注的主題，各大參展商紛紛推出綠色節能新品。為了將零碳源技術、光儲空調、環保冷媒熱泵熱水機新產品推向海外市場，格力電器還特別設立熱泵專區。

這名負責人還表示，內銷方面，今年上半年空調產能大幅擴張，加上有史以來的高溫 天氣，讓空調市場的超預期增長。出口方面，家用空調出口市場自5月以來逐步改善，預計消費低迷也會隨著時間的推移逐步緩解，下半年或明年的出口將會改善。