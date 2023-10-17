聯匯之父：人民幣自由兌換 港幣勢被取代

「聯匯之父」祈連活表示，假如人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，港幣的地位恐被逐步取代。（本報資料照片）

香港 聯匯制度將於17日滿40周年。「聯匯之父」祈連活（John Greenwood）近日通過信報表示，儘管人民幣在境外交易已愈趨普及，但主要集中在貿易結算，美元會繼續成為全球主導貨幣 。但他也指出，若人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，屆時港幣在本地市場的地位可能被逐步取代。

祈連活指出，人民幣若要與美元競爭，必須拆除一切外匯及資本管制，成為可自由兌換的貨幣（根據國際貨幣基金定義），「人民幣一日仍存在交易及流動限制，港元及聯滙制度便有理由繼續保留」。

受地緣政治影響，去美元化呼聲不斷，而美元地位會否被取代，甚至影響香港聯繫匯率 也因此受到關注。祈連活稱，只要香港繼續扮演中國與世界連接的大門（gateway），持續實施固定匯率制度，「才是最能吸收龐大資金進出並可維繫穩定的最佳機制」，確保香港有效發揮國際金融中心角色。

他還提及，過去40年歷史證明，聯滙制度幾乎無可能（virtually impossible）被交易員攻破。

祈連活表示，因為中國仍維持一定程度的外匯及資本管制，港元匯率及港元市場，成為中國與世界接軌中「最有價值的安全門及防震器」。

對於中國倡議建立相對美元而言的另類國際儲備貨幣，祈連活認為「這提議至今不算成功」，使用一籃子貨幣形成的匯率指數，如國際貨幣基金創設的特別提款權（SDR）作為國際儲備貨幣，被證明屬於「不切實際的構思」。

祈連活稱，從貨幣發展歷史看，美元要成為國際儲備貨幣是「由下而上」，因應個人及企業以此貨幣作為自由貿易和投資中介的進程，並非「由上而下頒令」（decrees from the top down）。