我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

聯匯之父：人民幣自由兌換 港幣勢被取代

記者黃雅慧／綜合報導
「聯匯之父」祈連活表示，假如人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，港幣的地位恐被逐步取代。（本報資料照片）
「聯匯之父」祈連活表示，假如人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，港幣的地位恐被逐步取代。（本報資料照片）

香港聯匯制度將於17日滿40周年。「聯匯之父」祈連活（John Greenwood）近日通過信報表示，儘管人民幣在境外交易已愈趨普及，但主要集中在貿易結算，美元會繼續成為全球主導貨幣。但他也指出，若人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，屆時港幣在本地市場的地位可能被逐步取代。

祈連活指出，人民幣若要與美元競爭，必須拆除一切外匯及資本管制，成為可自由兌換的貨幣（根據國際貨幣基金定義），「人民幣一日仍存在交易及流動限制，港元及聯滙制度便有理由繼續保留」。

受地緣政治影響，去美元化呼聲不斷，而美元地位會否被取代，甚至影響香港聯繫匯率也因此受到關注。祈連活稱，只要香港繼續扮演中國與世界連接的大門（gateway），持續實施固定匯率制度，「才是最能吸收龐大資金進出並可維繫穩定的最佳機制」，確保香港有效發揮國際金融中心角色。

他還提及，過去40年歷史證明，聯滙制度幾乎無可能（virtually impossible）被交易員攻破。

祈連活表示，因為中國仍維持一定程度的外匯及資本管制，港元匯率及港元市場，成為中國與世界接軌中「最有價值的安全門及防震器」。

對於中國倡議建立相對美元而言的另類國際儲備貨幣，祈連活認為「這提議至今不算成功」，使用一籃子貨幣形成的匯率指數，如國際貨幣基金創設的特別提款權（SDR）作為國際儲備貨幣，被證明屬於「不切實際的構思」。

祈連活稱，從貨幣發展歷史看，美元要成為國際儲備貨幣是「由下而上」，因應個人及企業以此貨幣作為自由貿易和投資中介的進程，並非「由上而下頒令」（decrees from the top down）。

香港聯繫匯率制度自1983年10月17日在香港實施，通過嚴謹、穩健和透明的貨幣發行局制度，使港元匯率保持穩定在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。

「聯匯之父」祈連活表示，假如人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，港幣...
「聯匯之父」祈連活表示，假如人民幣實現完全自由兌換，並且有更廣泛的交易應用，港幣的地位恐被逐步取代。（路透）

貨幣 匯率 香港

上一則

廣交會規模創新高 開幕首日5萬人次

下一則

台積傳下修資本支出目標 今年恐低於300億美元

延伸閱讀

周星馳邀演「少林女足」 南韓影帝宋康昊妙回一句話

周星馳邀演「少林女足」 南韓影帝宋康昊妙回一句話
「聯匯之父」祈連活：一旦人民幣自由兌換 將取代港幣

「聯匯之父」祈連活：一旦人民幣自由兌換 將取代港幣
三公與黃伯

三公與黃伯
周星馳力邀宋康昊出演「少林女足」裁判 影帝妙回一句話…網友笑翻

周星馳力邀宋康昊出演「少林女足」裁判 影帝妙回一句話…網友笑翻

熱門新聞

從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41
年底購物季逼近之際，服飾等關鍵產品的價格9月都下跌。（美聯社）

年底購物季好兆頭？9月服飾、家具、家電價格大跌

2023-10-13 14:27

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用