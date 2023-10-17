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台積傳下修資本支出目標 今年恐低於300億美元

記者尹慧中／綜合報導
台積電近出資本支出 資料來源：台積電、採訪整理
台積電近出資本支出 資料來源：台積電、採訪整理

台積電舉行法說會前夕，市場傳出，受英特爾3奈米外包延後，及美國新廠4奈米量產時程遞延影響，恐下修今年資本支出目標，由原訂接近320億美元至360億美元（約新台幣1.02兆元至1.15兆元）下緣低標區間，降至低於300億美元（約新台幣9,600億元），為近三年低點。

台積電19日將舉行法說會，目前正值法說會前緘默期，台積電16日無評論。據了解，即便台積電可能修正今年資本支出，外界預期全年研發費用不減反增，持續投入先進研發。

台積電16日股價收545元台幣，跌8元台幣，跌幅1.45%，外資賣超7099張，終止連四買。台積電周一ADR早盤漲約1%。

台積電近年資本支出高速擴張，去年攀上新高363億美元；今年上半年實際資本支出為181.1億美元，包含第2季資本支出81.7億美元，較第1季99.4億美元略減。

台積電在7月法說會上提到，今年資本支出維持原訂320億美元至360億美元區間，惟考量市況變化，全年實際支出約在下緣低標區間。

最新消息傳出，受英特爾3奈米外包延後，及美國新廠4奈米量產時程遞延影響，台積電原訂用於今年的資本支出中，有約40億美元將遞延至明年才會執行，使得今年資本支出將低於300億美元。至於明年資本支出，也可能維持與今年相當。

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）先前在7月財報會議上透露，部分用於先進製程的極紫外光（EUV）設備出貨因為客戶工廠安裝延遲而有遞延狀況，但艾司摩爾在手訂單仍穩健，預期2024年整體業績將持續成長。

業界認為，當時艾司摩爾所言「工廠安裝延遲」的客戶，就是台積電，也因為極紫外光設備延後到位，使得台積電今年資本支出同步遞延實行。

業界人士分析，若以台積電先前釋出今年資本支出落於320億美元至360億美元區間下緣來看，扣除上半年實際支出費用，下半年資本支出將較上半年下滑、估約138.9億美元起跳，一旦遞延傳聞成真，下半年資本支出恐跌破百億美元。

台積電2022年曾二度下修資本支出，從一開始規畫400億美元至440億美元，降為360億美元，最後當年度結算實際資本支出約363億美元，仍創新高。一旦今年資本支出修正至300億美元以下，將下探三年來低點。

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