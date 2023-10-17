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廣交會規模創新高 開幕首日5萬人次

記者謝守真／綜合報導

第134屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）在廣州舉行，開幕首日就有5萬人次，官方指出人流比上屆明顯增加。據報導，有參展商透露，由於近期以巴衝突持續升溫，有不少原定要來的以色列客戶因此未能成行。還有廠商表示，已撤回派駐以色列的維護服務人員。

廣交會是疫後第二次實體舉辦，香港明報報導，明顯感覺人流變多，不僅有巴士運載多個大型採購團到會場，在餐飲區等候區也出現排隊人龍。

香港商報報導，本屆廣交會參展企業創新高，其中，首次參展的企業超過4900家，展位總數7.4萬個，當中參展企業來自43個國家和地區，其中出口展7.2萬個、進口展1550個。

不過，廣東廣明源光科技公司董事長洪燕南指出，由於以巴衝突，與一些以色列和中東客戶原定要會面，卻因此未能成行。而中國重汽工作人員程龍則表示，之前有一批貨車賣至以色列，僅是供碼頭貨運使用，不是供其國內運輸，所以未受影響。但他稱，之前一批同事留在當地負責後續維護，已撤回中國。

程龍補充，近來人民幣貶值、國際海運恢復等因素都有利於出口，但地區局勢也是重要關鍵。他說，俄羅斯訂單比去年增長四至五倍，還有沙烏地阿拉伯也有大約七至八成左右的增長。

以色列 香港 俄羅斯

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