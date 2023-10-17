人民幣在岸、離岸雙雙失守7.3 跌破人行底線

人民幣在岸、離岸16日雙雙跌破7.31關卡，跌破中國人民銀行的底線7.3。（路透資料照片）

在岸及離岸人民幣16日雙雙跌破7.31關卡，跌破中國人民銀行的底線7.3。不過，專家預估，美元指數將階段性見頂，人民幣繼續貶值的空間不大。

綜合媒體報導，人民幣兌美元16日下午收盤在岸價7.3115，較前一個交易日7.3040，下跌75個基點或0.1%；而離岸人民幣同日亦跌破7.31，最低來至7.3180。

中國官方16日開出的人民幣中間價7.1798，下跌23個基點，來到9月28日以來新低，也就是回到「十一」長假前夕的水準。中國社科院金融研究所16日發布「中國宏觀金融分析2023年第3季度報告」指出，美國長期利率 和美元指數將階段性見頂，美國聯準會未來三個月可能還有一次升息25個基點，並會將高利率維持一段時間，讓物價回歸至政策目標附近，從內外關聯看，美元指數趨於階段性頂點，人民幣匯率 具有穩定支撐，基於利率、在岸市場、離岸市場以及遠期市場看，人民幣兌美元匯率繼續顯著貶值的空間不大，人民幣匯率可能呈現階段性止穩態勢。

路透分析，北京官方中間價雖來到兩周低點，但仍與市場預測偏離超過1300基點，且近期外部環境不利於人民幣表現。不過，中國監管層短期內仍無放鬆管控的空間，市場交投料延續清淡。

有交易員認為，中國監管層無法放鬆對中間價的強力過濾，在岸市場表現低迷，使期權波動率也一路走弱，若沒法看到中國更多利多的經濟數據，人民幣很難擺脫頹勢，市場亦關注中國本周稍後公布的第3季經濟數據。

中金公司外匯團隊最新展望指出，美就業和通膨數據超預期，經濟韌性將助力美元對避險貨幣 以外的主要貨幣占上風，人民幣匯率可能面臨一定壓力。

目前中國人行從口頭和中間價調整等方面維持匯率穩定，後續若中美關係改善，外資或對人民幣資產更加青睞，將有助中國資產及人民幣匯率表現。