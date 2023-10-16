高於去年同期…中國主要商品進口仍保持韌性 經濟疲軟觀點存疑

中國對商品的進口仍保有韌性，圖為鐵礦砂。（路透）

在9月，中國對主要商品的進口仍保有韌性，有違這個全球第二大經濟體經濟動能疲弱的觀點。

中國9月對原油、天然氣 、煤炭及鐵礦砂的進口略減，但均高於去年同期。

根據中國海關13日公布的數據，今年1~9月大宗商品進口較去年同期強勁成長，其中原油進口躍增14.6%，天然氣成長8.2%，煤炭勁增73.1%，鐵礦砂增長6.7%。

但銅在主要商品中是個例外，9月未鍛造銅進口較8月增加，但較去年同期減少。今年1~9月，未鍛造銅進口量下降9.5%。

然而，即便是銅，也很難證明其進口下降是因為經濟疲軟，更有可能是境內生產強勁，降低對進口銅材的需求。

中國9月原油進口量相當於每日1,113萬桶，低於8月的1,240萬桶，但8月是有紀錄以來的第三高 水準。9月原油進口年增14%；今年1~9月進口量相當於每日1,134萬桶，年比增長14.6%。

中國煉油廠今年提高了加工率，部分原因是為了滿足國內需求增加，因中國結束嚴格防疫 封控措施後，壓抑已久的旅遊需求隨之湧現。

9月鐵礦砂進口量降至1.0118億噸，比8月的1.0642億噸下降4.9%，但值得注意的是，8月進口寫下2020年10月以來單月新高。

這種關鍵鋼鐵原料的進口量比去年9月增長1.5%，今年前9個月進口量增長6.7%。這一成長情勢看來與建築業面臨重重問題的情況相左，在前幾大開發商出現流動性問題下，中國的地產銷售陷入困境。

鐵礦砂進口強勁的部分原因可能是，產量約占全球總量一半的中國鋼廠一直在擴大出口，今年前九個月的出口成長31.8%，達6,682萬噸。