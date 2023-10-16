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中國經濟恐陷「日本化」危機 IMF：中方需要適當政策

編譯陳苓／綜合外電
中國的「日本化」危機，成了IMF關注的全球主要風險，中方需要適當政策，避免陷入類似日本的經濟低潮。（路透）
中國的「日本化」危機，成了IMF關注的全球主要風險，中方需要適當政策，避免陷入類似日本的經濟低潮。（路透）

中國的「日本化」危機，成了國際貨幣基金（IMF）關注的全球主要風險。IMF指出，中方需要適當政策，避免陷入類似日本的經濟低潮。

路透報導，日本財務省前官員渡邊博史還記得，中國決策者曾積極研究，如何避免類似日本的資產泡沫破滅，所引發的長期通縮和經濟停滯，但這些努力在2015年戛然而止。中國在過去七、八年似乎忽視以前學到的一切，習近平政權下的中國，注意力也許不再放在經濟上。

如今中國可能為此付出代價，IMF和世界銀行在本月9~15日會議上，指出通膨停滯和房地產危機惡化，是全球成長的最大風險之一。中國成了焦點，是因該國瀕臨「日本化」，日本化是指日本在1990年末期資產泡沫破裂後，經歷了15年的低成長和通縮。

無可否認地，中國當前情況與日本不同，中國的資產負債表壓力和債務問題，侷限在房地產業，尤其是麻煩纏身的房產商和地方省分。這與日本截然不同，當年日本房價重摔，讓全國銀行背負龐大壞帳，引發廣泛的信貸緊縮，延長了經濟低潮期。

IMF亞洲暨太平洋部門主管斯里尼瓦桑13日表示，IMF目前認為，需求復甦支撐下，中國通膨加速，陷入通縮的風險不大。但他呼籲北京採取行動，如支持陷入困境的地產業者重整，並給予地方省分指引，防止問題蔓延。

斯里尼瓦桑說：「整體來說，我們相信適當的措施，能讓中國成長免於長期低於平均值。我們想強調的是，直接面對房產危機很重要，以免演變成更大的問題。」

日本 房地產 北京

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