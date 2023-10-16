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中國救房市 土地拍賣鬆綁 濟南、合肥不再設定價格上限

記者黃雅慧／綜合報導
中國熱點城市如濟南、合肥等地土地拍賣規則有所調整，部分待出讓土地不再限制土地上限價格，由出價高者得。（中新社）
中國熱點城市如濟南、合肥等地土地拍賣規則有所調整，部分待出讓土地不再限制土地上限價格，由出價高者得。（中新社）

近期中國熱點城市如濟南、合肥等地土地拍賣規則有所調整，部分待出讓土地不再限制土地上限價格，由出價高者得。分析認為，在土拍市場疲弱下，未來不再限地價或成為土拍規則的調整趨勢。而這次調控也意味從土地供應端到市場銷售端或全面鬆綁。

據了解，各地方政府債務居高不下，土地拍賣收入是地方政府重要財源，放鬆土拍規則有助於活絡土地交易，並提高建商投標意願。

過往為了抑制土地拍賣溢價情形，中國多地政府會設定土地最高價格，競拍者如果超出限制價格，則採建築方案評比或搖號來確認得標者。

新黃河新聞報導，濟南10月中下旬兩場土拍恢復限時競價環節「價高者得」。代表2017年以來濟南「史上最嚴調控」新政下的最高限價土拍新政逐漸鬆綁。

大皖新聞報導，合肥土地市場網12日貼出土地出讓公告，規則有所調整，土地未標示上限價格。此外，這次推出的土地將採拍賣方式出讓，意指競買人以舉牌方式應價，報價最高者且高於保留底價的，為競得人。

中指研究院數據顯示，今年前三季中國全國300城住宅用地供求規模年增率降幅均在三成以上。第3季土地市場情緒依然偏弱，流拍撤牌率達28%，較第2季提升8.1個百分點；數據進一步顯示，1-9月中國全國300城住宅用地成交22,391萬平方公尺，年減33.4%。9月300城住宅用地成交2,693萬平方公尺，年減49.7%。由此可知土地市場仍偏冷。

澎湃新聞報導，中指研究院分析師孟新增分析，濟南在前九個月，住宅用地成交面積年減19.9%。土拍熱度上，僅優質地塊能維持一定熱度，非核心地塊多底價成交，企業投資意願整體相對較弱。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪提到，取消土地最高限價改由價高者得，代表房企拿地不再憑運氣，更多是拚財力與實力。因此不排除房企在規模上會進一步加大分化，強者恆強的局面持續；同時，核心土地競爭進一步激化，地價將創新高；此外，拿地成本提升，可能也會傳導到房價上。

不過，孟新增認為，要扭轉當前土拍情緒依然仰賴銷售端恢復程度，在銷售尚未出現持續性、實質性轉暖下，土拍規則調整帶動市場效果或有限，預計土地市場整體仍低溫運行。

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