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台積電法說會 法人推演3情境

記者周克威、高瑜君／台北報導

台股本周能否挑戰「萬七」大關，台積電周四（19）日法說會牽動指數方向。法人圈沙盤推演台積電第4季營收展望，惟法人看法分歧，出現三大情境，悲觀者看壞季減5~10%、偏中性看季增減2~3%，而外資法人普遍捧場，看好季增7~10%。

台股上周在雙A（Apple、AI）拉貨帶動，指數在一舉收復季線，法人圈開始上修近月指數區間為16,500~17,000點，並指出台積電法說會釋出的產業看法、美元、美債殖利率走勢將是台股能否重返「萬七」三大關鍵。

台積電周四將召開新一季度法說會，法人對台積電第4季業績預估出現嚴重分歧，部分機構以台積電本身全年營收年減約10%的財測為基礎，估計第4季營收在季增減2~3%幅度間；不過，也有機構認為，隨消費電子拉貨動能仍疲弱下，可能季減5~10%；但國際大行的最新預估，看好其第4季營收將季增7~10%，毛利率可能落在52.7~53%，明年成長雙位數。

其中，花旗調升台積電第4季營收估值至5859.7億元台幣，較第3季實績5,467.3億元成長7.18%；瑞銀則估5,864億元，季增7.26%；美銀喊出6000億元台幣，季增9.7%，但預估毛利率將降至52.7%；摩根史坦利（大摩）最樂觀，看好達6030億元台幣，季增10.29%。

第一金投顧董事長陳奕光認為，新台幣成為上市櫃公司第3季獲利成長幅度重要因素，預期台積電第3季獲利有機會優於預期，而第4季以新台幣計算的營收將在持平至季增5%區間。

萬寶投顧執行長賴建承、元富投顧總經理鄭文賢指出，受惠新台幣第3季走貶，預期上市櫃公司全季獲利8000~8500億元台幣水準，有機會向8500億元台幣靠攏，成為今年來單季新高，再加上國內外銷出口終止連12黑、景氣對策燈號結束連11藍，第4季GDP優於第3季下，有機會推動行情持續上攻。不過，指數逼近「萬七」高檔套牢區後，震盪將加劇。

也有看法偏多的大型法人機構指出，台股在進入總統大選前100天後，近月行情宜偏多面對，但在以巴戰爭似有擴大跡象中，美元、美債的波動將是多頭最大挑戰，因為，前者將影響外資對台股進出，若美元持續走強，將導致外資易賣難買。後者則是公債殖利率再次走強後，將不利科技股評價。

台積電 殖利率 台股

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