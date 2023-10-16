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BMW電池肥單 3家中企包下 總價960億人民幣

記者陳宥菘／綜合報導
德國汽車大廠BMW電池大單，傳由中企蜂巢能源與寧德時代或億緯鋰能共同獲得。圖為蜂巢能源江蘇常州總部。（取材自蜂巢能源官網）
德國汽車大廠BMW電池大單，傳由中企蜂巢能源與寧德時代或億緯鋰能共同獲得。圖為蜂巢能源江蘇常州總部。（取材自蜂巢能源官網）

德國汽車大廠寶馬（BMW）今年初曾公開對外招標約160GWh（百萬度）電池訂單，中國媒體披露，該訂單正式「花落」三家中國動力電池企業，由蜂巢能源與寧德時代或億緯鋰能共同獲得。若按照每瓦時人民幣0.6元的價格估算，BMW這筆訂單是總值達到人民幣960億元（約131億美元）的巨額訂單。

中國媒體「36氪」旗下公眾號「啟動PowerOn」報導，據稱，蜂巢能源獲得BMW歐洲區近90GWh的大訂單，而中國國內近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能提供。

蜂巢能源內部人士表示，公司的確獲得了歐洲某OEM廠商的大額訂單，但是由於保密協議，無法透露和證實相關的資訊。BMW集團則回應，不會對未來電池供應商的猜測做評論。

分析指出，寧德時代和億緯鋰能得以承接訂單並不讓人意外，因為BMW和兩家公司此前已有合作。2020年9月，寧德時代與BMW宣布達成一項長期協定，從2025年開始，寧德時代將為BMW「新世代」車型架構的純電車型供應圓柱電池。根據協定，這些產品將在位於中國和歐洲的兩座電池工廠生產，每座工廠年產能高達20GWh。

報導稱，相比之下，蜂巢能源入局稍讓人意外，而且它獨攬90GWh訂單量，比寧德時代和億緯鋰能加起來還更多。報導指出，蜂巢能源是近兩年崛起的動力電池新秀，該公司於2018年從長城動力電池事業部脫胎，主要客戶有長城、零跑等，近些年又被理想、吉利、銀河和領克等相中。

21世紀經濟報導則認為，BMW與蜂巢能源合作在情理之中，因為從公開的資訊來看，蜂巢能源從五年前就已開始與BMW接觸，如今已開始批量供貨給BMW MINI，這也是蜂巢剛成立的第一個產品。

業內人士認為，獲得BMW訂單不僅為電池企業帶來裝置的提升，更意味著進入跨國巨頭的供應鏈體系。若蜂巢能源、億緯鋰能此次真的成功斬獲BMW的電池訂單，則意味著其產品和技術得到國際市場的認可。

供應鏈 德國

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