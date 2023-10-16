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華為新M7首銷火熱 加班加點造車

記者林宸誼／綜合報導

華為與賽力斯汽車合作推出的全新改款智慧休旅車「問界新M7」賣翻了，為保障新車交付的速度與質量，華為常務董事、終端BG CEO、汽車智能解決方案BU董事長余承東現身賽力斯智慧工廠，親自監督車輛生產。

為了新M7快速交付，華為和賽力斯新增投入超過人民幣10億元，整個產業鏈供應鏈增加了2萬工人。余承東在工廠說：「我們正在加班加點，幾個班次連續開工生產，讓大家盡快把新車開回家。」

先前，余承東在微信朋友圈中透露，自9月12日問界新M7發布以來，僅25天，首銷就已超過5萬輛大定（指預訂且不退訂金）。而據余承東最新透露，目前問界新M7首銷大定已經超過6萬輛。

火熱的銷量也給代工廠賽力斯帶來巨大的交付壓力。有消費者表示，已經等待了14天，並且每天都會刷新網站查看是否有新的交貨時間表。

有中國媒體走訪位於深圳羅湖金光華廣場的華為智能生活館，一位銷售員表示，「問界新M7交付預計要等4到6周，目前因為訂單實在太多了，儘管工廠已經24小時不間斷生產，還需要耐心等待。」

中國資訊協會常務理事朱克力對中國經營報表示，華為與賽力斯汽車合作進軍新能源汽車產業將對中國大陸國內新能源汽車的智慧化發展意義重大，問界新M7的成功也將進一步提升華為在汽車領域的知名度和市占率。

此外，問界新M7爆賣，也帶動賽力斯股價狂飆，在9月28日至10月13日期間的六個交易日內就有四天攻上漲停，股價也從人民幣50.65元漲到73.19元，波段漲幅已達44.5％。實際上，自今年8月28日以來，賽力斯累計漲幅更高達110.42%，同期申萬汽車指數累計漲幅7.28%。

華為 微信 休旅

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