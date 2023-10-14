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連5黑 中國9月出口沒起色 官方看好第4季趨穩向好

記者林宸誼／綜合報導
中國9月出口「連五黑」，但減幅優於市場預期；圖為山東口煙台港大批等待裝船出口的汽車。（新華社）
中國9月出口「連五黑」，但減幅優於市場預期；圖為山東口煙台港大批等待裝船出口的汽車。（新華社）

中國海關總署13日公布，以美元計，9月中國進出口總值5205億美元，其中出口2991億美元、進口2214億美元，進口、出口額均年減6.2%，貿易順差777.1億美元。9月出口雖然「連五黑」，但減幅較前月明顯縮減2.6個百分點，也優於市場預期的年減8%。

從整體數據看，今年前三季，中國進出口總值4兆4103億美元，年減6.4%，出口2兆5203億美元，年減5.7%，進口1兆8900億美元，年減7.5%。前三季貿易順差6303億美元。

中經院第一研究所助研究員王國臣解讀，9月進出口仍持續負增長，但比前月收斂。出口方面，支撐的仍然是電動車、鋰電池、太陽能電池。此外只有俄羅斯在支撐中國的出口，所以整體來看，中國進出口貿易雖改善，但改善幅度並不明顯。

外界認為，全球電子行業好轉正在推動全球貿易觸底反彈；不過，王國臣指出，近期哈瑪斯跟以色列衝突攪局，勢必會引發通膨，明年全球進出口貿易變數仍會很大。

中國海關總署統計分析司司長呂大良表示，大國外貿仍面臨不少困難和挑戰。尤其是外部環境更加複雜嚴峻，世界經濟復甦乏力，單邊主義、貿易保護主義、地緣政治風險等，都將對中國外貿造成壓力。

呂大良引用海關貿易景氣統計調查結果顯示，9月反映出口訂單保持穩定或增加的企業比重，較8月提升0.8個百分點，對未來出口表示樂觀企業比重提升1.3個百分點，看好第4季出口趨穩向好將繼續鞏固。

中新社報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，中國外貿在全球需求趨緩，周邊一些主要國家出口大幅下滑，進出口商品價格回落等不利條件下實現平穩增長，足以顯示強大韌性。

路透報導，還有經濟學家認為，現在判斷未來幾個月中國內需將如何發展還為時過早，因為受危機打擊的房地產行業、就業和家庭收入的不確定性以及一些私營企業信心疲弱給經濟持久反彈帶來風險。

德國之聲報導，荷蘭ING銀行亞太地區研究主管卡內爾（Robert Carnell）指出，無論中國政府在未來幾個月採取什麼措施，都不太可能很快給2023年帶來實質性變化，最多只能被視為向槓桿率更低的經濟過渡的痛苦管理工具。

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