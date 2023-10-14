今年前3季9717億美元 中國地方政府債創同期新高

中國經濟放緩壓力加大，為穩經濟防風險，中國地方政府借錢規模將再創新高。根據公開債務數據，今年前三季發行地方政府債券 約人民幣7.1兆元（約9717億美元），年增約11%，創歷史同期新高。

第一財經報導，盤點今年前三季，中國地方政府共人民幣7兆元（約9580億美元）的借款按用途分為兩部分。一部分屬於新增債券，用於重大公益性項目建設，是穩投資穩經濟重要舉措，前三季新增債券發行規模約人民幣4.1兆元（約5611億美元），略低於去年同期約人民幣4.2兆元（約5748億美元）。

另外剩餘約人民幣3兆元（約4105億美元）則來自發行的再融資 債券，也就是借新還舊，為的是緩解地方償債壓力，防範債務風險。根據公開數據，今年前三季地方發行再融資債券約人民幣3兆元，比去年同期增長約41%。

近年因疫情 衝擊、經濟放緩，加上大規模減稅降費，房市、土地市場低迷，地方財政收入增長乏力等因素。為穩經濟導致舉債規模加大，讓一些地方政府還本付息壓力大。

為控制局部地方債務風險，中國財政部今年重啟建制縣隱性債務化解試點，允許地方再次發行特殊再融資債券來緩釋風險。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，10月以來特殊再融資債券的重啟發行，可用於置換隱性債務，將與債務展期等其他方式共同化解隱性債務。

中央財經大學教授溫來成認為，今年第4季特殊再融資債券發行速度會加快，這一方面可以緩釋地方政府債務風險，另一方面也有利於實現全年5%左右的經濟增長目標。