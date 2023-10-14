下調65吋產品售價 中國大電視價格戰開打

隨著品牌不斷進入、競爭格局變化，中國電視市場再添新變數。進入10月，長虹、康佳、小米 、三星 、TCL等多家電視品牌，65吋以上的大螢幕電視紛紛降價，打響新一輪價格戰。

證券 日報報導，TCL子品牌雷鳥、三星、康佳等多家電視企業發布，在接下來的兩個月裡，部分尺寸電視將啟動一輪降價措施，計畫近期向經銷商下達通知，65吋以上的大螢幕電視將是降價的主力產品，百吋大螢幕電視的降價幅度在人民幣千元以上。

洛圖科技10日發布數據稱，今年9月，中國電視市場出貨總量達355萬台，與前月相比增20.3%，但和去年相比還有一定的差距，年減13.0%。

大螢幕電視對電視市場的整體拉動更為顯著。尚益諮詢總經理胡春才指出，在家電消費升級之下，大螢幕電視是趨勢，更多品牌進入，競爭也將更為激烈。隨著電視產量加大，大彩電的規模效應將會推動成本進一步降低。

TCL日前對新推出的4K大螢幕電視進行促銷，售價降幅超過人民幣千元。同時，三星電子對剛在全球市場啟動的83吋OLED電視進行降價促銷。另外，LG也緊跟步伐，同樣在全球多地以低價策略搶占市場。

目前，在主流品牌的帶動下，市場上65吋大螢幕電視已達到人民幣2000元（約273.9美元）左右的水準。

近幾年裡，主流品牌不斷拉低65吋以上電視售價。同時，去年開始，TCL等企業就相繼以「價格普及」方式致力百吋大螢幕市場，康佳、長虹更是在今年加入百吋電視「爭霸賽」，將價格拉至人民幣萬元以下。