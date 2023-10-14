兩岸進出口總額 衰退逾2成 中國擬推新政策

今年前3季，兩岸進出口總額年減逾兩成，中國海關總署發言人呂大良13日表示，將繼續密切關注有關貿易走勢和政策措施的落實狀況，加強穩外貿政策措施儲備，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展。

中國國新辦昨召開前3季進出口狀況記者會，呂大良在回應聯合報系記者提問，面對兩岸經貿持續衰退，中國對台進行貿易壁壘調查，將要如何推動兩岸經貿正常化發展時，做出上述回應。

據中國海關總署數據，今年前3季，兩岸進出口總額為1950.59億美元，年減20.1%，其中，中國對台灣出口（台灣自中國進口）503.56億美元，年減20.5%，中國自台灣進口（台灣對中國出口）1447.03億美元，年減20%，惟儘管整體呈現衰退，台灣對中國貿易順差仍達約943億美元。

單月數據方面，今年9月，兩岸進出口總額250.79億美元，中國對台灣出口64.69億美元，自台灣進口186.1億美元。

呂大良說，今年前3季，兩岸貿易總值按人民幣計為1.36兆元（約1862億美元），年減14.6%。今年以來，中國海關在職責範圍內，在促進貿易便利化、優化口岸營商環境等方面推出了一系列創新措施，取得了積極成效，「我們將繼續密切關注有關貿易走勢和政策措施的落實狀況，加強穩外貿政策措施儲備，適時推出新的政策措施，持續協助外貿穩定發展」。

另從整體數據來看，今年前3季，中國進出口總值4兆4103億美元，年減6.4%。其中，出口2兆5203億美元，年減5.7%；進口1兆8900億美元，年減7.5%。

呂大良說，今年中國進出口主要有5面向特徵，1是外貿規模穩中有增，9月創年內單月新高；2是民營企業進出口較快成長；3是對共建「一帶一路 」國家進出口好於整體；4是機電產品出口占比提升；5是大宗商品、消費品進口擴大。

他說，前3季中國外貿平穩運行，呈現出積極好轉趨勢。隨中國外貿穩規模、優結構持續推進，有信心實現全年外貿促穩提質目標、持續發揮進出口對經濟的支撐作用。