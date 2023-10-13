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台積海外布局 紛傳好消息

財經新聞組／綜合報導

台積電19日法說會前，利多消息一波波。媒體報導，台積電中國大陸廠區獲美方出口管制許可設備展延一年，日本官方也有意加碼提供台積電日本二廠補貼。法人看好，台積電大陸與海外布局都傳來好消息，有助降低地緣政治風險，持續拓展業務，衝刺業績。

台積電目前處於法說會前緘默期，12日對相關報導並無進一步評論。華爾街日報報導，消息人士透露，台積電已獲美國政府通知，有關美國對中國大陸實施的半導體設備出口限制措施，台積電可再獲得一年的豁免，這代表台積電在大陸的晶圓廠可繼續訂購美國的晶片製造設備。

熟知美國政府動作的消息士對華爾街日報表示，台積電預期再獲得一年豁免，與去年一樣。華府告訴台積電，在可見的未來，台積電在中國大陸的營運，只要不進行重大技術升級，就可以繼續維持。

台積電南京廠以16／28奈米製程為主，去年順利獲得美方一年設備授權許可，一般預料可如期再展延。當時台積電已提到，將為所有客戶提供服務並遵守所有規則和法規。

台積電年報顯示，南京廠2021年占台積電獲利比重不到3%。台積電目前最先進且貢獻營收最大的產能在台灣，近年除了既有廠區擴產，也啟動國際製造擴張，其中，日本熊本新廠預計2024年開出產能，就近服務客戶。

日經新聞則披露，日本政府考慮為台積電在當地的第二座工廠提供最高9000億日圓（約60億美元）補貼。報導也說，台積電計畫2027年開始在位於熊本的第二座日本工廠，生產6奈米製程。

台積電位於熊本的日本第一座廠區正按照計畫推進，該廠在日本官方與客戶群大力支持下，將採12／16奈米和22／28奈米製程生產，目標2024年末量產。該廠總體資本支出86億美元，日本經濟產業省去年6月拍板補助4760億日圓（約35億美元），換算日本補助金額占比達約40%左右。

朝日新聞報導，知情人士表示，在日本首相岸田文雄本月將敲定的最新經濟對策中，經產省將尋求提撥3.4兆日圓（228億美元）預算來支援半導體業，台積電日本二廠可望獲得的9000億日圓補貼，即來自該筆預算。

台積電 日本 華爾街

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