我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

中國「國家隊」進場救市 陸港股強漲

記者林宸誼／綜合報導
中國國家隊出手救市，有效激勵股價。（新華社資料照片）
中國國家隊出手救市，有效激勵股價。（新華社資料照片）

中國「國家隊」、隸屬國務院的中央匯金投資公司時隔八年再度出手，11日增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有銀行A股，合計投入人民幣4.77億元（約6500萬美元）。在國家隊出手救市消息面激勵下，12日陸港股強彈，以港股漲幅近2%較佳，滬深股市漲幅也有近1%。

12日四大國行「工農中建」H股漲幅分別為4.81%、4.51%、4.01%以及5.63%；A股漲幅分別為2.54%、0.55%、3.18%以及2.68%。香港恒生指數收漲1.93%、國企指數收漲2.19%；上證指數及深證成指則分別收漲0.93%、0.83%。

每日經濟新聞報導，中金公司研報指出，匯金公司曾經在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月多次的增持四大行，增持位置均處於股價階段性低位。

六次增持中，除2013年以外，四大國行的股價均於1至3個月內出現10%左右的明顯反彈。

中資銀行股上漲，刺激了市場對中國政府將加大經濟支持力度的憧憬。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，匯金公司此次承諾在未來六個月內擬持續增持四大國行，將對穩定和提振投資者信心起到重要的積極作用。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文分析，當下A股市場的政策底已經非常明顯，應保有底線思維。

中金公司銀行業分析師林英奇指出，當前匯金公司增持不僅為市場帶來增量資金，也有利於穩定投資者信心。

A股表現預計將呈現相對韌性，第四季仍將是政策發力的重要時間窗口。

與此同時，滙豐發表研究報告，調低中國A股主要股指今年底目標價5%至8%，但仍較現價有6%至9%潛在漲幅。

投資 國務院 香港

上一則

債券殖利率飆高能否取代升息？Fed官員觀點大薈萃

下一則

難被取代 AI審查須靠人工

延伸閱讀

救A股 中國「國家隊」匯金公司大買4大行股

救A股 中國「國家隊」匯金公司大買4大行股
中國「國家隊」救A股 匯金公司斥資增持四大行

中國「國家隊」救A股 匯金公司斥資增持四大行
杭州亞運／中國女排3：0擊敗日本 全勝衛冕亞運金牌

杭州亞運／中國女排3：0擊敗日本 全勝衛冕亞運金牌
從遊戲一躍成國際體育賽事項目 電子競技甩汙名

從遊戲一躍成國際體育賽事項目 電子競技甩汙名

熱門新聞

因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31
預言股市將崩盤的烏鴉嘴何其多，但若這回發出警語的，是一家曾神準料中達康泡沫及全球金融海嘯出了名的資產管理公司，就不由得引人注意。圖／路透

曾避開達康、海嘯股災的操盤手拉弗示警：抱現金防崩盤

2023-10-07 13:39
中東緊張升高，國際油市交易商正緊盯伊朗的情況。（美聯社）

以巴開戰恐波及？中東緊張升高 油市聚焦這國家：若遭攻擊油價立即飆漲

2023-10-08 08:32
亞馬遜秋季會員促銷活動的頭八個小時，顧客平均花費38美元，較去年同期增加2%。（路透）

亞馬遜會員秋季促銷活動開跑 為年終旺季暖場

2023-10-11 03:11

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙