中國「國家隊」進場救市 陸港股強漲

中國國家隊出手救市，有效激勵股價。（新華社資料照片）

中國「國家隊」、隸屬國務院 的中央匯金投資 公司時隔八年再度出手，11日增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有銀行A股，合計投入人民幣4.77億元（約6500萬美元）。在國家隊出手救市消息面激勵下，12日陸港股強彈，以港股漲幅近2%較佳，滬深股市漲幅也有近1%。

12日四大國行「工農中建」H股漲幅分別為4.81%、4.51%、4.01%以及5.63%；A股漲幅分別為2.54%、0.55%、3.18%以及2.68%。香港 恒生指數收漲1.93%、國企指數收漲2.19%；上證指數及深證成指則分別收漲0.93%、0.83%。

每日經濟新聞報導，中金公司研報指出，匯金公司曾經在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月多次的增持四大行，增持位置均處於股價階段性低位。

六次增持中，除2013年以外，四大國行的股價均於1至3個月內出現10%左右的明顯反彈。

中資銀行股上漲，刺激了市場對中國政府將加大經濟支持力度的憧憬。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，匯金公司此次承諾在未來六個月內擬持續增持四大國行，將對穩定和提振投資者信心起到重要的積極作用。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文分析，當下A股市場的政策底已經非常明顯，應保有底線思維。

中金公司銀行業分析師林英奇指出，當前匯金公司增持不僅為市場帶來增量資金，也有利於穩定投資者信心。

A股表現預計將呈現相對韌性，第四季仍將是政策發力的重要時間窗口。

與此同時，滙豐發表研究報告，調低中國A股主要股指今年底目標價5%至8%，但仍較現價有6%至9%潛在漲幅。