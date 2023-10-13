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中國9月汽車產、銷量 同創新高

財經新聞組／綜合報導
9月，中國汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，環比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%，產銷量均創歷史同期新高。圖為山西晉中的汽車工廠。（中新社）
9月，中國汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，環比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%，產銷量均創歷史同期新高。圖為山西晉中的汽車工廠。（中新社）

中國汽車工業協會11日披露，9月，中國汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，環比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%，產銷量均創歷史同期新高。

中新社報導，今年1-9月，中國汽車產銷累計完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比分別增長7.3%和8.2%。中國汽車工業協會表示，第三季，中國汽車產銷整體表現好於預期，市場總體呈現「淡季不淡，旺季更旺」的態勢，車市熱度延續。

中國汽車工業協會預計，伴隨各項促汽車消費、穩行業增長政策持續落地，效應不斷累積，將對第四季汽車市場形成有力支撐，有助於中國汽車行業實現全年穩增長目標。 　　

值得一提的是，9月，新能源汽車繼續保持較快增長。當月產銷分別達到87.9萬輛和90.4萬輛，環比分別增長4.3%和6.8%，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達到31.6%。　　

1-9月，新能源汽車產銷累計完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達到29.8%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，三大類汽車產銷均呈兩位數增長。 　　

此外，1-9月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售1791.5萬輛，占汽車銷售總量的85%。在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為顯著，奇瑞控股、吉利控股、北汽集團和長安汽車也呈兩位數增長，長城汽車小幅增長，其他企業呈不同程度下降。在汽車出口部分，1-9月，中國汽車出口338.8萬輛，同比增長60%。分車型看，乘用車出口283.9萬輛，同比增長67.4%；商用車出口54.9萬輛，同比增長30.2%。 　　

9月，中國汽車出口44.4萬輛，環比增長9%，同比增長47.7%。統計數據顯示，中國汽車出口已連續兩個月超過40萬輛。 　　

統計顯示，9月，傳統燃油汽車出口34.8萬輛，環比增長9.7%，同比增長38.8%；新能源汽車出口9.6萬輛，環比增長6.5%，同比增長92.8%。1-9月，傳統燃油汽車出口256.3萬輛，同比增長48.3%；新能源汽車出口82.5萬輛，同比增長1.1倍。

1-9月，整車出口前十企業中，從增速上來看，比亞迪出口15.4萬輛，同比增長5.2倍；奇瑞汽車出口64.8萬輛，同比增長1.1倍；長城汽車出口21.2萬輛，同比增長89.4%。 　　

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