減少向美國購買 中國大量進口巴西玉米

巴西玉米向中國的出口激增，已取代美國。(取材自環球時報)

據環球時報報導，中國正在推動玉米進口的多元化，以改變進口過度集中於美國一家的格局。而隨著中國進口的增加，巴西 和美國玉米的市占率之爭將會愈演愈烈。若從9月截至28日的數據看，中國從巴西進口的玉米達122萬噸，美國則僅7萬噸。兩者的差距不斷擴大。

報導引述日本經濟新聞報導，作為全球風向標的芝加哥 期貨市場，玉米價格在8月下旬跌破了每蒲式耳5美元(約36.4人民幣)的整數關口，9月19日更是跌到了4.6美元區間，這是2020年12月以來的最低位。壓垮芝加哥玉米期貨價格的重要原因是美國玉米在全球出口市場的市占率下降。其中，值得注意的是，作為全球第一大玉米消費國和進口國的中國正在減少從美國的進口。

它說，與此同時，巴西玉米向中國的出口正在激增，導致美國在中國的玉米進口中存在感不斷下降。國際金融資訊公司路孚特透過海上運輸船所推算的中國進口數據顯示，8月美國向中國出口的玉米只有24萬噸，比接近150萬噸的2022年8月下降了83%。去年8月，中國沒有從巴西進口玉米，而今年8月，中國從巴西進口的玉米飆升到了58萬噸，遠高於美國。而從9月截至28日的數據來看，中國從巴西進口的玉米達122萬噸，美國則僅7萬噸。兩者的差距不斷擴大。

報導指出，先前中國的玉米進口高度依賴美國和烏克蘭 ，2022年中國進口的玉米中，美國占70%左右，烏克蘭占比超過20%。2022年，俄烏衝突爆發之後，中國改變了依賴這兩個國家的策略，轉向進一步擴大玉米的國際來源。中國開始「罕見地」從巴西進口玉米。過去九年中，中國幾乎沒有從巴西進口玉米。今年5月，中國從南非進口的首船飼料玉米抵達，標誌著中國繼巴西之後又正式打通了南非玉米輸華通道。至此，中國玉米進口開始改變美國一家獨特的格局。

日本農林中金綜合研究所的理事研究員阮蔚分析稱，中國轉向巴西玉米有兩個原因：一是隨著豐收，巴西玉米的價格下降，競爭力增強。二是為了增強糧食安全，這是中國推動進口國多樣化的結果。

報導稱，2022年中國進口了2062萬噸玉米。彭博分析，從長遠來看，中國從巴西進口玉米或將鼓勵巴西農民進一步種植玉米，從美國奪走更多的市場份額。巴西官方8月24日公佈的預測數據顯示，該國的大豆和玉米產量均創歷史新高，今年將確認為全球最大的大豆出口國，並將首次取代美國，成為全球最大的玉米供應國。

彭博社報導中稱，美國在國際玉米市場上占據半個多世紀的主導地位。在今年8月31日，美國已將全球最大玉米出口國桂冠讓給了巴西，這一趨勢可能永遠無法逆轉。