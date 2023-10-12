華航、長榮航9月營收高飛 同創新紀錄

台灣航空業9月營收持續高飛，華航、長榮 航同寫「9月單月、單季及累計前三季」營收的歷史同期新高紀錄。台灣虎航9月營收則為史上第3高，第三季單季營收則為歷史新高；至於星宇航空，單季及前三季營收也都創下歷史新猷。

華航9月客運收入為92.2億元新台幣(約2.8億美元)，年增288.3%，主因為客運市場需求穩定，致使整體客運收入較去年同期增幅近三倍。單月合併營收149億元，年增24%；累計前9月營收約1375.6億元，年增逾23%。

據悉，航空客運9月因多數地區暑期旺季結束，歐洲及北美等地區旅運需求轉平，但華航東北亞載客率仍有近八成表現，東京、大阪、釜山等皆為9月旅遊熱點；另大洋洲地區因當地假期的旅運需求發酵，挹注客收增加，為客運收入月增幅最大區域。華航表示，繼續看好航空旅運商機，對於營業表現正向成長樂觀期待。

台灣虎航9月營收表現亮麗10.7億元，僅次7、8月暑假旺季，為史上第三高的單月數字，單月站穩10億元大關，雖月減13%，但年增幅度高達2053.7%，甚至也比疫情前的2019年9月同期增加53%。

長榮航空9月客運營收則達110.6億元，年增232.8%；單月合併營收164億元，年增44.8%；累計前9月營收1462.9億元，年增48.3%。

長榮航空7、8月受惠暑期旺季效應，客運營收分別創下歷史新高及次高，9月雖稍微回檔，仍寫下同期新高紀錄，且單位收益及載客率皆大幅優於疫前，其中整體載客率超過八成，歐、美航線 更維持九成以上，同步寫下單月、第三季、前三季營收創歷年同期新高。

展望後市，長榮航指出，將持續積極擴張運能，於10月16日至11月12日日本 賞楓期間，桃園-仙台及札幌航線換大機型，另自10月29日冬季班表起，桃園-西雅圖航班由每周七班增為十班，整體北美航線將達每周87班；高雄-福岡由每周三班增為五班，桃園-沖繩由每周七班增為14班。

另外，星宇航空也很積極，將於明年1月18日首航泰國第2個航點清邁，每周三班，並於農曆過年間加八班，提供旅遊及轉機市場更多選擇。同時持續進行航網優化，對於需求強勁的日本市場將陸續於冬季班表起增至每周77班，可滿足未來日本旅遊市場的賞楓、滑雪、寒假及農曆年連休的強勁需求。