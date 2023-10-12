台灣9月出口轉正 終結連12黑 財部：Q4可望撥雲見日

台灣9月出口恢復正成長，連續12個月的出口負成長宣告中止。圖為基隆港貨櫃碼頭裝卸貨櫃的狀況。(記者黃義書／攝影)

中華民國財政部 11日公布9月出口388.1億美元，年增3.4%，終結連12黑，主要受惠AI 商機、手機新品拉貨、去年基期低等三利多。財政部認為，出口呈緩步回升格局，第四季出口可望撥雲見日。

按季節走勢推估，10月出口估介於387億至399億美元間，年增減率在負3%與持平之間，財政部統計處長蔡美娜表示，單月擺盪不至於改變整體出口回升趨勢，看好11月、12月連續正成長的機率頗高。

財政部上月原估9月出口最佳表現是年增2%，昨日揭曉結果優於預期，且整體第3季雖年減5.1%，但減幅逐季縮小，且規模值1149億美元也優於主計總處在今年8月的預測。

蔡美娜指出，9月出口規模為11個月以來新高，雖全球終端需求復甦力道平緩，但仍有AI商機熱絡、國際品牌科技新品備貨效應、比較基期降低等利多，使出口出現睽違已久的正成長。

另外9月進口284.9億美元，年減12.2%，連11黑；9月單月出超首度跨越100億美元大關。

從出口貨品觀察，資通與視聽產品依然挑大梁，另外電子零組件中的積體電路買氣回穩，傳產貨類外銷未再惡化，跌勢正加速收斂。

其中資通與視聽產品9月出口82.6億美元，創歷年單月次高，年增59.8%，是14年來最大增速，是支持出口回升的頂梁柱，累計前9月資通產品占比也創20年新高。

值得注意的是，資通設備進口規模今年以來也呈現逐月上升趨勢，9月年增25.1%，可能與加碼布局AI商機有關。

蔡美娜分析，除因顯示卡、伺服器需求隨AI熱潮水漲船高，近年中國大陸台商將高階產品產能移回台灣，加上數位轉型等發展，都帶動資通產品出口成長。

此外化學品、礦產品受惠油價推升行情，9月出口皆由黑翻紅；其餘八貨類仍是負成長，當中電子零組件減幅收斂，機械、塑橡膠產品需求浮現，減幅也縮小。

蔡美娜表示，第三季出口在疲弱中透露出穩定跡象，規模值已連二季擴大，年減幅則連二季縮小，全球經濟雖呈高利率、低成長，大陸經濟放緩也是持續存在的隱憂，但從各季出口走勢、市場變化及貨類表現觀察，皆有慢慢築底回穩跡象，可樂觀預期第四季將重回成長軌道。