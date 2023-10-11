我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

美明年起加速提供「電動車減稅」優惠 但設定若干條件

中國「造車新勢力」威馬汽車 申請破產審查

記者謝守真／綜合報導
中國造車新勢力之一的威馬汽車科技集團有限公司，傳出已於日前正式申請破產審查。（取材自第一財經）
中國造車新勢力之一的威馬汽車科技集團有限公司，傳出已於日前正式申請破產審查。（取材自第一財經）

中國又一造車新勢力倒下！曾紅極一時的中國車企威馬汽車，幾經掙扎後還是撐不住了。中國商業資訊平台天眼查App顯示，10月9日，威馬汽車科技集團有限公司新增一則破產審查案件，申請人正是該公司本身。該案經辦法院為上海市第三中級人民法院。

據第一財經報導，在此之前，威馬汽車已有逾21條被執行訊息，被執行總金額超過1億元（人民幣，下同，約1400萬美元）。此外還存在多條股權凍結信息，其持有的多家公司股權已被凍結。其中，威馬汽車最近一條的被執行資訊，立案日期就在10月8日，執行標的僅5216元。

威馬汽車成立於2012年5月，法定代表人為沈暉，註冊資本額60億元，由蘇州威馬智慧出行科技有限公司全資持股。威馬曾是中國境內第一批實現量產交付的造車新勢力企業之一，曾與蔚來汽車和小鵬汽車並列為「新勢力三巨頭」，推出過EX5等多款車型，銷量風光一時。

但此後由於多種原因，威馬後來銷量不斷下滑，資金周轉不濟，逐漸與其他造車新勢力拉開差距。2022年11月，威馬汽車就流出一封內部信件，透露出為緩解資金壓力，該公司管理層帶頭主動降薪5成、一般員工降薪三成、停發年終獎、停產、總部大樓拖欠租金等相關負面訊息。

今年1月12日，威馬創辦人兼執行長沈暉在微博上發文稱，「活下去，像牲口一樣地活下去」。同日，威馬宣布擬通過反向收購港股上市公司Apollo出行登陸港交所。這是威馬汽車2022年在港股IPO失敗後又一次上市嘗試。另，據乘聯會數據顯示，2022年，威馬累計交車量不到3萬輛，今年該數值已呈歸零。

值得注意的是，9月時，美股上市公司開心汽車才宣布已和威馬簽署了非約束性併購意向書，計畫增發一定數量的新股併購其股東持有的100%股權。

此外，報導指出，此前有消息傳出沈暉已離開中國。不過，9月10日時，沈暉曾在微博回應「出走」的相關傳聞，僅透露是出差去慕尼黑，之後再前往紐約。

微博 租金 破產

上一則

信心好轉…美企內部人士9月增加買進自家公司股票

下一則

財報發布在即 消費銀行看好

延伸閱讀

中國高中生演出安倍遇刺短劇 日網友批粗俗無禮

中國高中生演出安倍遇刺短劇 日網友批粗俗無禮
中國首代造車新勢力威馬汽車 申請破產審查

中國首代造車新勢力威馬汽車 申請破產審查
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
港星黃宗澤被爆已婚有子 隱射對象萬籽麟澄清：根本不認識黃先生

港星黃宗澤被爆已婚有子 隱射對象萬籽麟澄清：根本不認識黃先生

熱門新聞

勞力士中古表價格次指數在9月下跌2.2%，跌幅比大盤指數Subdial Watch指數的2.1%還多。相較下，追蹤前100大入門款手表的次指數僅跌0.8%。（路透）

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

2023-10-03 05:31
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

2023-10-04 11:47
因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

2023-10-09 13:38
美國9月非農業新增就業人數暴增33.6萬人，是預測值的兩倍半，市場解讀年底前聯準會（Fed）再升息一次機率大增，美股6日起初暴跌，收盤卻從盤中低點強彈並意外由黑翻紅，史坦普500指數演出3月來最猛的絕地大反攻，終場收漲1.2%。（路透）

美國就業報告超強怎麼嚇不倒美股？分析師揭一大關鍵

2023-10-07 07:11
加州的電動車新創公司 IndiEV公司發表的概念車。(取材自IndiEV LinkedIn網頁)

鴻海在美又一家電動車客戶 IndiEV聲請破產保護

2023-10-03 20:46
專家預期以巴衝突帶動市場轉向黃金和美元等避險資產，先前遭大舉拋售的美國國債可望獲得大幅提振。以色列鐵穹防禦系統攔截來自加薩走廊的火箭彈。（路透）

以巴衝突再起 投資人料將搶買黃金、美元避險 美債可望獲提振

2023-10-08 02:31

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論