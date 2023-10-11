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總負債2325億 中國「都更之王」佳兆業恐遭清算

記者林宸誼／綜合報導
「都更之王」之稱的佳兆業集團被債主告上法院，恐面臨強制清算。（取材自微博）
「都更之王」之稱的佳兆業集團被債主告上法院，恐面臨強制清算。（取材自微博）

有中國「都更之王」之稱的佳兆業集團被債主告上法院，恐面臨強制清算。

一名債權人的代表律師向法庭引述佳兆業的話指出，倘被迫清算，債權人只能收回不到5%的本金。

佳兆業擁有120億美元的離岸債務，是繼恒大集團之後，中國最大的地產開發商離岸債務發行人。截至6月底，佳兆業總負債為人民幣2325億元（約318.67億美元）。

佳兆業是繼泛海控股、佳源國際分別收到百慕達法院及香港法院下令清算，被中國以外的法院下令清算的第三家地產開發商。

路透報導，布洛德峰投資顧問（Broad Peak Investment）在7月向香港高等法院提交了針對佳兆業的清算申請，指控未支付價值人民幣1.7億元的境內債券

佳兆業近兩年前離岸債違約以來，尚未提出重組計畫。在10日聽證會上，代表請願人的律師伍德（James Wood）引用佳兆業向法院提交的一份聲明，稱在被迫清算下，債權本金恢復率不足5%，現金與短期債務比率為0.02，是現金流資不抵債的狀態。

佳兆業已申請撤銷該請願書，律師在法庭上辯稱，該債券合約符合中國法律，布洛德峰無權在香港啟動清算程序。

法官給了雙方28天的時間來提供新的專家證據，證明請願人是否有權利，並要求佳兆業在下一次聽證會之前提交債務重組計畫進展。

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