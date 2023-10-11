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華為手機出貨拚明年倍增 台供應鏈添動能

財經新聞組／綜合報導
日經新聞報導，華為計畫將明年智慧手機出貨量較今年倍增至6000萬到7000萬支，為了達此一目標，已開始累積鏡頭、相機、印刷電路板在內零件的存貨。（美聯社）
日經新聞報導，華為計畫將明年智慧手機出貨量較今年倍增至6000萬到7000萬支，為了達此一目標，已開始累積鏡頭、相機、印刷電路板在內零件的存貨。（美聯社）

日經新聞引述知情人士報導，華為計畫將明年智慧手機出貨量較今年倍增至6000萬到7000萬支，為達成目標，已開始累積鏡頭、相機、印刷電路板（PCB）等零組件存貨。

法人指出，華為Mate 60 Pro新機日前問世後，成功掀起話題，台灣電子業雖然供貨華為比重受限美方禁令而降低，若華為明年手機業務展現積極的企圖心，有助大立光、玉晶光、華通等相關協力廠出貨。

台灣華為供應鏈向來不評論單一客戶與訂單動態。大立光將在12日舉行法說會，市場預期，華為相關訂單發展，將是法人在會中關注的焦點之一，也是業界一窺華為手機業務動態的重要方向球。

兩位知情人士告訴日經，華為為避免遭到進一步進口管制，已要求高通在明年6月前完成全年4G手機晶片訂單交貨。

研調機構IDC研發副總裁馬伯遠（Bryan Ma）認為，華為在接下來兩年有遠大的目標，「我們預料華為在成為當地英雄需求的支持下往前」。

馬伯遠分析，華為很可能在中國大陸高階手機領域搶占蘋果的市占率，但若華為突然無法取得足夠的零組件 ，出貨也可能因此受阻。

根據IDC的資料，華為的手機部門因美國制裁而受重創，去年出貨量僅3050萬支，2019年最高峰時期多達2.406億支，在全球排名也從第二落居第十。

為突破美國的封鎖，華為開始積極研究晶片製造，不再只是專注於晶片設計。華為在8月底推出Mate 60 Pro新機，搭載中芯國際以7奈米製程生產的「麒麟9000s」晶片，引發拜登政府和各界高度關切。

業界認為，華為Mate 60 Pro問世，讓中芯先進製程能力再受到矚目。因應美國誓言要全力防堵華為研發自製晶片，業界日前也傳出，中芯對台廠供應鏈夥伴一口氣下了大約兩年份的訂單，並要求盡速交貨。

華為 晶片 供應鏈

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