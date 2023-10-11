六大客戶需求成長 台積AI訂單明年大爆發

台積電六大AI客戶群2024年投片需求將增加，AI訂單明年大爆發。(路透)

業界傳出，台積電 六大AI 客戶群明年投片需求將增加，挹注台積電2024年AI訂單比重有望較今年約6%顯著成長，並攀上歷史新高，成為明年營運動能之一。

這六大AI客戶群包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、特斯拉 、蘋果、英特爾，及自行研發AI晶片並在台積電投片的國際大廠，相關訂單持續熱轉，不僅挹注台積電後市，也意味廣達、緯創等AI伺服器代工廠明年出貨同步強強滾。

台積電一貫不評論單一客戶訊息，10日也未評論市場傳聞；AI伺服器代工廠包括廣達、緯創等則都看好明年動能，預期AI相關業務營運將持續向上。

隨著主要客戶AI投片需求火熱，法人關注，台積電19日的法說會上，是否會更新未來五年AI相關產品營收年複合成長率（CAGR）至50%以上，較先前7月的預測進一步上調。

台積電定義，包括CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器，相關需求約占台積電總營收的6%。台積電7月法說會時，預測AI相關需求在未來五年將以近50%的年複合成長率增加，對台積電營收占比將增加到十位數低段區間（ low teens）。