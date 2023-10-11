中國刺激經濟擬增發1兆國債 拚全年GDP成長5%目標

北京考慮增發至少規模人民幣1兆元的國債，推出新一輪刺激措施以實現全年經濟成長5%左右的目標。（美聯社）

中國經濟自疫後開放至今復甦緩慢，彭博報導，北京 考慮增發至少規模1兆元人民幣（約1400億美元）的國債，將用於水利項目等基礎設施，推出新一輪刺激措施以實現全年經濟成長5%左右的目標。

報導引述消息人士稱，此措施可能使今年中國預算赤字率高於3月所設的3%上限目標。據悉，相關政策最早可能於10月內宣布，但計畫尚在討論，仍有改變的可能。

該計畫由中國財政部和發改委主導制定，仍有待中國國務院 及立法機關的最終批准。

報導分析，財政赤字率超過3%可能會增加金融風險，但隨著經濟增長放緩，近來愈來愈多政府相關智庫和外資機構的經濟學家呼籲中國中國放鬆赤字率限制，以應對財政緊張疊加經濟增速放緩。

而北京對這些政策的討論突顯出對其經濟狀況，及中美成長差距的擔憂，同時亦可能代表北京對刺激經濟的政策立場轉變。

另外，中國近幾月以來，已逐漸加強刺激經濟的相關措施，其中還包括降低政策利率 以及引導銀行降低存量房貸利率，並向銀行體系釋放更多長期資金，增加對住房銷售和居民消費的支持，並且加快地方政府發行特別債券。

不過，值得注意的是，中國在本次「十一」長假中，房屋銷售仍持續下滑，消費復甦進度亦低於預期，顯示整體經濟前景仍充滿不確定。

另據澎湃新聞報導，創新未來產業在中國紛紛湧現，包括高科技公司的人工智慧大模型技術、人形機器人等。上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜指出，未來產業充滿未知和挑戰，要推動未來產業發展，核心是要走出這一步，要堅定地往前走，去推動、去嘗試。

10月9日，2023「全球未來產業之星」大賽決賽於上海「大零號灣」未來產業先導區舉行，這亦是上海發布《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》後，首個聚焦未來產業的大型賽事。大賽組委會指出，本次大賽目的在立足國際視野、面向全球聚焦前沿科技與應用創新，以「項目+人才」雙輪驅動的模式，推動未來產業領域的技術創新與成果產業化，為上海打造未來產業創新高地提供專案與人才支持。