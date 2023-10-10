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台股上攻季線 四大利多撐腰

記者高瑜君／綜合報導

台股短線走勢須留意以巴衝突是否擴大，投顧法人普遍暫以中性看待衝突事件，並指出在產業基本面復甦、本土資金護盤、大選前夕、美股第4季上漲機率高等四大利多撐腰下，有利台股後市上攻季線16720點。

看好台股上攻理由之一是電子各產業去化庫存已經一年，PC及NB已經率先去化完畢，記憶體在大廠減產下報價止跌；而Nvidia GPU晶片在近期陸續取得產能並交予供應鏈。第二是本土資金持續抵禦外資調節，投信法人以及國家隊合計8月來買超逾2000億（台幣，下同），其中，投信買盤將當堅實，今年以來台股ETF規模增加超過4000億、共同基金也有逾千億的規模成長；盤面上還有中實戶的聰明融資鎖定籌碼、壽險的銀彈充足，都將有利於行情發動。

第三，台股進入總統大選選前行情發威時期，統計自1996年來的七次總統大選歷史資料，選前90天上漲機率57%、平均漲幅5.08%；選前60天，上漲機率71%、平均漲幅6.19%；選前30天，上漲機率71%、平均漲幅1.77%。第四，儘管美股短線出現震盪，但第4季向來美股最會上漲的季度，尤其是那斯達克指數，從2012年以來連續11年11月都上漲，10月也有七成上漲機率。

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