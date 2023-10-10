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滙豐併花旗中國個人財管業務 規模達36億美元

記者葉文義／綜合報導
滙豐中國與花旗中國9日宣布達成協議，由滙豐中國收購花旗中國在中國的個人財富管理業務，總額約36億美元。圖為滙豐位於香港的總部大樓。（路透）
滙豐中國與花旗中國9日宣布達成協議，由滙豐中國收購花旗中國在中國的個人財富管理業務，總額約36億美元。圖為滙豐位於香港的總部大樓。（路透）

滙豐銀行（中國）公司9日宣布與花旗銀行（中國）公司達成協議，將收購其在中國的個人財富管理業務，涵蓋花旗中國在全中國11個主要城市的個人財富管理客戶的投資理財資產及個人存款，約為36億美元。

界面新聞報導，滙豐中國表示，中國的財富管理行業發展前景廣闊，已經成為滙豐在亞太地區提升財富管理業務能級的發力點之一，該交易將進一步鞏固滙豐中國在外資銀行中的市場領先優勢。

此次交易不包括花旗在中國的機構業務。花旗銀行稱，該行將繼續透過其位於新加坡和香港的區域財富中心，利用其國際個人銀行和花旗私人銀行業務，滿足中國富裕和超高淨值個人的需求。

第一財經報導，這是花旗2022年宣布逐步關閉中國個人銀行業務計畫的一部分。根據花旗中國的消息，此次被收購的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的帳戶、存款和相關理財產品。

報導稱，根據滙豐中國消息，該交易完成後，被收購業務將融入滙豐財富管理及個人銀行業務的運營中，滙豐也計畫邀請花旗中國服務於個人銀行財富管理業務的相關員工加入滙豐的中國團隊。

作為中國最大的金融業外商投資者之一，滙豐集團近年來持續加碼中國市場，通過自身業務增長和戰略投資併購，加速拓展業務。在財富管理領域，今年4月，滙豐在中國市場正式啟動「大財富管理矩陣」策略，象徵著外資金融機構首次加入中國大財富管理賽道。

花旗早在2021年4月就宣布一項全球戰略調整，退出包括中國在內的十餘個市場的個人銀行業務。2022年12月，花旗宣布將逐步關閉中國的個人銀行業務，但不涉及其市場領先的對公業務。花旗目前已完成在澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國和越南等八個市場的個人銀行業務出售。

花旗計畫今年稍晚完成印尼的個人銀行業務出售，並將關閉其南韓的個人銀行業務，同時將全面結束其在俄羅斯的業務。花旗還宣布將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和中型市場業務的IPO。

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