上海生物醫藥產業產值近2000億 布局擴及中亞

上海發展生物醫藥產業，產值增至近人民幣2000億元。圖為在上海舉辦的中國國際進口博覽會，期間推出醫療器械及醫藥保健展區。（中新社）

「今年是上海重點發展生物醫藥產業的30周年。30年來，上海生物醫藥從工業產值不足50億元（人民幣，下同）的產業，成長為工業產值近2000億元、產業規模近9000億元的新興產業。」上海市經濟和信息化委員會主任吳金城7日說。

中新社報導，上海是中國現代醫藥產業的發祥地和生物醫藥產業的創新重鎮。1993年，上海率先將現代生物與醫藥產業列為重點發展的高新技術產業。經過30載發展，上海加快形成一個「熱帶雨林」般的世界級生物醫藥產業集群。

吳金城介紹，2019年以來，上海1類創新藥累計獲批17個，約占中國全國的四分之一，第三類創新醫療器械累計註冊獲批23項，約占中國全國的六分之一。此外，國際前20位的藥械企業中，有80%將中國區總部或研發生產總部設在上海。

2023上海國際生物醫藥產業周將於本月舉辦，今年該產業周將首次在海外舉辦同期活動，在吉爾吉斯舉辦「國際科學與實踐大會暨中亞-中國高端生物醫藥展覽會」，與海外同行分享相關成果，助力中國中國企業在中亞布局設點、開展合作。

「通過30年的探索實踐，我們體會到，生物醫藥產業的發展主要依託創新、臨床、金融、人才等發展要素。」吳金城說。比如產業從業人員數量達28萬人。

上海將「加碼」生物醫藥產業發展。上海市經濟和信息化委員會副主任劉平表示，當前，上海已聚集1400多家生物醫藥企業、100多個專業服務平台，計畫建設總規模近500萬平方公尺的生物醫藥標準廠房。

據介紹，以「共濟未來，生機盎然」為主題的2023上海國際生物醫藥產業周將於10月16日至20日舉辦，有望進一步推動產業高質量發展。上海國際生物醫藥產業周自2021年以來已舉辦兩屆，本屆產業周各項活動的籌備工作目前已基本就緒。