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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

美元升值效應 中國9月外匯存底大減450億美元

記者陳宥菘／綜合報導
中國9月外匯存底為3兆1151億美元，較8月底減少450億美元，降幅擴大至1.42%。（新華社資料照片）
中國9月外匯存底為3兆1151億美元，較8月底減少450億美元，降幅擴大至1.42%。（新華社資料照片）

據中國國家外匯管理局7日公布，中國9月外匯存底為3兆1151億美元，較8月底減少450億美元，降幅為1.42%，單月降幅較上月擴大，此前8月外匯存底終止連兩月上升，降幅為1.38%。

對於外匯存底下降的原因，外匯局指出，9月主要受到經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格整體下跌。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。

外匯局還提到，在美元升值影響下，人民幣對美元中間價從7.1811小幅升值到7.1798，微升13點，升值0.018%；人民幣對美元即期匯率從7.2904貶值至7.3002，下跌98點，貶值0.13%。

展望未來，外匯局稱，中國經濟整體回升向好，高品質發展扎實推進，有利於外匯存底規模持續保持基本穩定。

澎湃新聞報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前外部環境仍然複雜嚴峻，世界經濟成長放緩，全球通膨再次面臨油價回升的壓力，主要經濟體貨幣政策的不確定性上升，導致國際金融市場波動加劇。就國內經濟而言，隨著穩健成長政策落實，中國經濟呈現回升向好態勢，有利於國際收支整體平衡，有助於外匯存底規模持續維持基本穩定。

另外，中國人民銀行（中國央行）公布了9月黃金儲備規模為7046萬盎司，相比8月底的6962萬盎司增加84萬盎司，此為連續第11個月增加。

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