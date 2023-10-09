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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

營運逐季走揚 台積今年拚賺3個股本

記者尹慧中／綜合報導
台積電受惠新台幣匯率走貶與3奈米客戶陸續放量，法人看好下半年營運將逐季走揚，全年有望挑戰賺超過三個股本。（本報資料照片）
台積電受惠新台幣匯率走貶與3奈米客戶陸續放量，法人看好下半年營運將逐季走揚，全年有望挑戰賺超過三個股本。（本報資料照片）

台積電受惠新台幣匯率走貶與3奈米客戶陸續放量，法人看好下半年營運將逐季走揚，第三季獲利季增率挑戰5%，第四季持續向上，推升下半年每股純益上看15.3元（台幣，下同，約0.48美元），全年仍有望挑戰賺超過三個股本，創歷史次高。

台積電將在10月19日舉行法說會，公布第三季財報與營運展望，公司一貫不評論法人對財務數字預估數據。

台積電近期股價在低檔盤整，6日漲4元、收532元，外資終止連三賣，轉為買超461張；6日ADR則隨美股費半指數大漲，勁揚2.6%。

台積電6日公布9月合併營收1804.3億元，月減4.4%，並較去年同期減少13.4%。惟第三季合併營收5467.32億元，攀上近三季來高點，季增13.7%，年減10.83%，優於財測預期；前三季合併營收約1.53兆元，年減6.2%。台積電並未公布第三季美元營收數據，法人認為將符合財測區間。

即便半導體庫存調整仍持續進行中，台積電挾技術領先與客戶關係緊密優勢，法人預期，台積電19日法說會不會宣布三度下修財測，本季美元營收可望持續季增高個位數百分比（7%至9%），雖然低於去年同期的歷史高峰，仍有望攀上同期次高，並攻上今年來單季高點，全年美元營收約年減一成。

以上述情境估算，台積電下半年表現將優於上半年，第三季獲利，單季稅後純益估1900億元左右，季增逾4.6%，但仍較去年同期歷史高峰減少三成，每股純益落在7.4元上下。

展望本季，法人預期，台積電美元營收估約186億美元，持續季成長高個位數百分比，在匯率順風車下，推算新台幣營收有望逾5900億元，攀上今年單季高峰，延續2016年以來，第四季營收都高於第三季的走勢。

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