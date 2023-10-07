鴻海帶勁 高盛喊優先買進 目標價上調

高盛 證券按讚鴻海 ，點出電動車 電池、人工智慧（AI）伺服器是成長關鍵。電動車電池與AI伺服器需求強勁，將帶動鴻海未來四年每股稅後純益（EPS）不斷成長，維持鴻海「買進」評等外，將目標價由147.27元(台幣，下同)上調至149元，更將鴻海列入「優先買進名單」。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳可望出席台北時間18日的「鴻海科技日」，高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱率先出具報告，指出鴻海第3季營收年減12%，主因電子消費產品、個人電腦（PC）及雲端運算表現不佳，但整體符合市場預期。預估鴻海第3季毛利率將微降至6.1%，低於今年第2季的6.4%、去年第3季的6.2%。

張博凱指出，展望第4季，個人電腦（PC）、網路復甦，新智慧機大量出貨等帶動，鴻海營運將較第3季成長；全年營收將下滑6%、與同業看法接近，整體毛利率為6%，與2021-2022年水準差不多。

未來展望中，鴻海的電動車電池布局有新進展，子公司芯量科技與加拿大固態電池設計製造商Blue Solutions簽訂合作備忘錄，前進印尼電動二輪車市場，可望善用Blue Solutions的固態鋰電池科技及印尼豐富的鎳資源。