台積電Q3業績 攀今年新高

台積電公布第3季合併營收為5467.32億元台幣，季增13.7％，寫下今年單季新高。（美聯社）

台積電 6日公布9月合併營收為1804.3億元台幣(約56億美元)，月減4.4％、年減13.4％；第3季合併營收為5467.32億元台幣(約170億美元)，季增13.7％，寫下今年單季新高。

法人指出，由於台積電大客戶將可望在第4季投片量產，加上人工智慧（AI）晶片需求續旺，台積電第4季合併營收有望繳出優於第3季成績單。台積電預定10月19日舉行法說會，屆時將釋出營運預估與產業展望，是半導體業何時走出庫存調整階段的指標。

台積電先前法說會釋出展望，估計第3季美元營收介於167億至175億美元之間。以台積電估算毛利率的台幣兌美元匯率 假設基礎30.8元回推，第3季美元業績略為超標。但第3季新台幣匯率明顯走貶，以1美元兌台幣32元計算，單季美元營收大約為170億美元左右，符合前述預測區間，實際美元營收數字必須以法說會公布為準。

台積電將於19日召開法說會，在7月的法說會中，台積電二度下修對於今年全球晶圓代工製造的產值預測，再次下調公司年度美元營收展望，預期年減率將擴大至一成。

台積電擴大海外布局，受到國際矚目。外電報導，本月在日本 熊本廠安裝設備，量產進度有可能超前，比原訂2024年底量產的目標更快，台積電對此重申持續按計畫進行。台積電在日本興建特殊製程技術的晶圓廠，將採用12／16奈米及22／28奈米製程技術。

在台灣的先進製程布局方面，已量產的最先進3奈米製程技術，外界估計正擴大產能，除了大客戶蘋果採用之外，將會引進聯發科在內的更多客戶。