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中國汽車大打折扣戰引「消費降級」疑慮 官媒反駁

記者陳宥菘／綜合報導
中國車市今年以來大打價格戰，引發「汽車消費降級」論戰，官媒「經濟日報」6日刊文反駁。（新華社）
中國車市今年以來大打價格戰，引發「汽車消費降級」論戰，官媒「經濟日報」6日刊文反駁。（新華社）

中國車市今年以來大打價格戰，各品牌促銷愈來愈大，降價幾萬元甚至10萬元人民幣（約1.3萬美元）也不在少數，引發中國國內掀起「汽車消費降級」的論戰。中國官媒「經濟日報」6日刊文反駁稱，降價不等於降級，並稱今年前8個月高階乘用車銷售量增幅，高於整體車市成長率，而人民幣10萬元以下乘用車市場銷售量下滑，汽車消費反而出現「升級」趨勢，不存在降級之說。

今年以來，車市大大小小的價格戰從來沒有停止過，降幅之大更是前所未有，不管是新車還是二手車，絕大多數現在是「周周降」。文章指出，這弄得經銷商現在的日子難過得不得了，甚至有扛不住而「退網」的。

但車市真的消費降級了嗎？文章表示，所謂消費降級，是指個人或家庭在原本能夠購買更高檔次商品，或享受更高水平服務的情況下，由於某種原因降低了消費水平，選擇購買更低檔次的商品，或享受更低水平服務的現象。「顯然，當前汽車市場消費並非如此」。

文章引用中汽協的數據稱，中國今年前8個月高階乘用車銷售量達279.6萬輛，較去年同期成長17.7%，遠高於車市整體成長率。相反，人民幣10萬元以下乘用車市場銷售量及佔比出現下滑。文章指出，「這表明，汽車市場消費呈現出明顯的升級趨勢」。

文章更稱，現在的消費者花更少的錢，可以買到同樣配置的車，「其實不是消費降級，而是隱性升級」，只是這個升級是產品力及產品帶給消費者的功能價值和情感價值，而非經濟或購買力層面。

文章又表示，還要看消費觀念和消費結構的變化。隨著電動化和智慧化變革加速，人們對新能源汽車認可和接受度越來越高，當前智慧電動車滲透率的大幅提升，折射的其實也是一種「消費概念和消費結構的升級」。

不過，一名汽車領域創作者「網上車市」在網上刊文指出，根據中國海關總署進出口數據換算，中國今年前7個月的國內需求為1,326萬輛，去年同期為1,339.7萬輛，顯示國內需求減少。汽車產品價格降幅則不在話下。而依照中國汽車流通協會的統計，今年前7個月二手車累計交易量1,034.08萬輛，年增了14.54%，這說明買舊車的多了，綜上所述，他認為中國汽車市場消費是真的降級了。

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