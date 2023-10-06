鴻海嘉賓？黃仁勳傳再訪台 預期又掀AI熱

輝達執行長黃仁勳。（本報資料照片）

業界傳出，輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳將再度訪台，參加鴻海 10月18日科技日活動。黃仁勳5月底現身台北國際電腦展（COMPUTEX），掀起全台生成式AI 狂潮，此次在短時間內二度訪台，預料將帶領台灣AI與電動車鏈再衝一波熱潮。

鴻海董座劉揚偉先前已預告：「今年科技日會有特別來賓」。市場預料，10月18日鴻海科技日當天，劉揚偉與黃仁勳將同台，並釋出雙方強化合作的訊息。鴻海與輝達5日都不對相關傳言置評。

據悉，邁入第四季後，黃仁勳行程依舊滿檔，將出席輝達於10月15至16日在以色列特拉維夫舉行「NVIDIA AI高峰會」後訪台。他將在以色列的活動中發表專講，分享生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的突破。

黃仁勳5月底訪台時，先後現身廣達集團旗下雲達，以及美超微等協力廠攤位，帶領台灣市場衝上AI第一波高潮。第4季伊始，黃仁勳再度訪台，供應鏈衝刺年底出貨拚業績之際，也在在顯示他與台灣濃厚的情誼，以及與劉揚偉的好交情。

輝達與台廠關係密切，鴻海一直是輝達的長期合作夥伴，不論是AI晶片模組、基板、主機板、伺服器到機櫃，可說是一條龍服務，打造輝達AI伺服器供應鏈的完整解決方案。

市場先前傳出，鴻海接獲輝達最新AI晶片GH200的晶片模組訂單，及L40／L40S產品，都將獨家供應，持續擴大在輝達方面的市占率。由於AI晶片模組是整個伺服器供應鏈中毛利最高的產品，可望明顯提升鴻海的毛利率。

劉揚偉之前表示，針對生成式AI，鴻海做到模組、基板、主機板、伺服器到機櫃等五大業務，甚至到散熱、機殼及整個資料中心，鴻海是唯一可提供完整解決方案的廠商。

鴻海也攜手輝達衝刺電動車領域，已獲得授權成為輝達車用的一階（Tier1）供應商，將運用Nvidia DRIVE Orin技術，為全球車市生產電子控制單元（ECU）。