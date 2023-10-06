鴻海9月營收衝破6600億 飆增60%
蘋果iPhone 15系列新機熱銷效益發威，鴻海5日公布9月合併營收6607億元，較8月勁揚逾六成，為同期次高，為第四季營運開啟好兆頭，並推升第三季與前三季業績均站上同期次高。鴻海預告，隨著資通訊產業傳統旺季報到，本季業績將較第三季顯著成長。
鴻海4日股價上漲0.5元，收103.5元，成交量1.66萬張，三大法人由賣轉買，共買進200多張。
鴻海9月合併營收6607億元，月增60.05%，年減19.65%；第3季合併營收1.54兆元，季增18.43%，年減11.65%；前三季合併營收4.3兆元，年減7.65%。
鴻海表示，9月四大產品類別與8月相較，「消費智能產品類別」、「元件及其他產品類別」均強勁成長，主要受惠大客戶新產品發布；「雲端網路產品類別」約略持平，主要是客戶拉貨動能保守；「電腦終端產品類別」則有微幅衰退情形，因PC市場需求趨緩。
與去年同期相較，9月「元件及其他產品類別」呈現顯著成長，主要受惠消費智能產品供貨份額增加，以及汽車電子元件出貨成長；「電腦終端產品類別」、「消費智能產品類別」及「雲端網路產品類別」年對年則有衰退情形，主要是消費智能產品去年同期基期較高。
就第三季表現來看，四大產品類別皆較第二季成長。「元件及其他產品類別」受惠消費智能產品類別零組件出貨增加，呈現強勁成長，年對年則持平；「消費智能產品類別」受惠9月大客戶新產品發布，季對季成長，但因去年基期高，年對年衰退。「電腦終端產品類別」受惠返校需求，較第二季顯著成長，年對年有略為衰退；「雲端網路產品類別」因客戶拉貨保守，季對季持平，年對年則衰退。
前三季表現方面，四大產品類別年對年皆微幅衰退。其中，「消費智能產品類別」，因去年基期較高，故年對年略為衰退；「元件及其他產品類別」，雖受惠於消費智能產品類別零組件出貨增加，但因非主要業務需求下降，與去年同期相比略衰退；「雲端網路產品類別」，客戶拉貨動能保守，本類別年對年略微衰退；「電腦終端產品類別」，因PC市場需求趨緩，故本類別與去年同期相比略微衰退。
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