花旗小摩上調中國GDP預測

多家國際投行近日上調對中國經濟增長預估值。（中新社）

多家國際投行近日紛紛上調對中國經濟增長預估值，其中，花旗以及摩根大通 （小摩）均將中國今年GDP增長預期上調到5%，其中，花旗並稱中國經濟已觸及明確的景氣底部。

綜合路透、香港 經濟日報等報導，花旗將中國今年經濟增長預測由原先的4.7％上調至5％，與此同時，摩根大通亦調高對中國2023年全年經濟增長預測，由4.8％調升至5.0％。

此前9月底，野村發表的報告亦上調中國2023年經濟增長預測，由4.6％上調至4.8％，反映該行對下半年預測的上調。

據報導，花旗經濟學家表示，考慮到中國零售銷售和工業增加值有望改善，9月官方製造業採購經理指數（PMI）半年來首次重返擴張區間，出口跌幅可能收窄等因素，預估景氣周期底部已到來，關鍵在於信貸需求是否回升。花旗表示，此前基於對政策的失望而下調中國經濟增長預測，但自8月底以來，中國政府推行一些房地產寬鬆措施，政策動力明顯超出預期。預計中國第3季經濟增長按年增長4.3％，第4季增長5％。

此外，瑞穗證券表示，近期中國採購經理指數（PMI）表現積極，以及工業利潤增長進一步加快，成為經濟穩定增長的證據，加上銀行降低房貸利率，以及政府債券融資在9月增加，預計將有助於推動持續復甦，預計本月信貸將穩健增長，固定資產投資 和零售銷售增長亦都會加快。瑞穗亦預估，中國全年經濟增長能夠達到5％的增長目標。