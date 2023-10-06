颱風天股市不休 港府擬推動政策

今年以來，香港 金融市場多個交易日因颱風停擺。彭博援引知情人士稱，港府正推動颱風期間仍開市的提議，並已指示工作組在數周內提交一份可行計畫。

在港府積極研究促進市場流動性之際，氣候變因也成為考量要點，有分析估算，9月因氣候停市兩日便讓港股損失港幣2240億元（約286億美元）成交額，港交所損失逾港幣6000萬元收入。

報導指出，該工作組由港交所、監管機構和本地金融機構組成，但工作組在過去幾個月缺乏進展。而9月颱風和暴雨 襲港導致市場連續兩個周五休市後，香港金融市場因天氣停市的問題變得更緊迫，所以香港財政司司長陳茂波辦公室最近為該工作組設定時間表。

知情人士稱，工作組愈快提交計畫，香港行政長官李家超在本月發表《施政報告》時回答相關問題的可能性就愈大。

香港金融市場9月因氣候問題有兩次休市：一次是9月1日因颶風 「蘇拉」襲港全日停市；另一次是9月8日因黑色暴雨警告加上極端氣候情況生效，再次全日停市。

分析估算，如按今年前8個月，香港股市日均成交額為港幣1120億元來計算，意味港股9月已損失港幣2240億元成交額。而港交所作為交易平台也損失不菲，以現時向買賣雙方收取交易費0.00565%估算，港股少了港幣2240億元成交額，粗略代表港交所少收港幣2500萬收入。