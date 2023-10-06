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中黃金周湧人潮 消費爆發 境內遊收入8天估逾7800億元

財經新聞組／綜合報導
中國中秋十一長假期間，各地遊客人滿為患。圖為上海外灘前南京路步行街的人潮。（中央社）
中國中秋十一長假期間，各地遊客人滿為患。圖為上海外灘前南京路步行街的人潮。（中央社）

中國自9月29日開始迎來今年最長假期「黃金周」，並於6日結束，官方估計中國國內旅遊人次上看近9億人次，可望創造超過7800億元人民幣的收入。　　

中通社報導，最近恒大、碧桂園為首的房地產困境，給中國的經濟蒙上陰影，一些西方國家又再唱衰中國的經濟。然而，「十一黃金周」以來，中國各大觀光景點湧現人潮，並未出現房產衝擊經濟不敢消費的現象。

中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生4日接受訪問時表示，這一方面反映中國房企危機暫時沒有爆發，另一方面反映老百姓相信政府出台的政策能化解危機。　　

這次「黃金周」是否會出現市場所期待的復甦，也成為各界關注焦點。劉春生認為，「黃金周」人潮背後的現象，凸顯出老百姓對中國經濟的恢復和增長的信心，也說明了很重要的一點：老百姓有消費的意願、有消費的信心、有消費的能力。

值得注意的是，中國如今盼擴大內需以推動經濟成長。國家發展改革委和商務部先後出台《關於促進電子產品消費的若干措施》、《關於促進家居消費的若干措施》等，一系列刺激包含汽車、電子產品等大宗消費，以及餐旅、文化類等服務性消費的相關政策。　　

劉春生補充說明，中國房地產市場近年也陸續出台相關政策，例如保障房、公租房等建設，整個房地產市場可能已經出現了方向性的調整，釋放出一部分的消費活力。　　

在中秋連國慶8天長假加持下，這次「黃金周」甚至被稱為近年「最強黃金周」，其中貴州省假期首兩日消費超過100億元人民幣。在上海，美團、大眾點評提供的數據顯示，9月29日到10月2日，上海餐飲堂食訂單量同比增長超90%。

攜程研究院報告也指出，目的地為上海的「黃金周」首日整體旅遊訂單量相比去年增長了162%，「黃金周」期間，旅遊目的地「人從眾」模式回歸。上海旅遊大數據監測，中秋國慶假日前三天上海共接待遊客929.48萬人次，同比增長11.54%。

劉春生認為，在這樣的趨勢下，必將帶動中國第四季度乃至之後的經濟增長。

事實上，今年以來，世界經濟復甦乏力，外部環境嚴峻複雜。但是中國經濟持續復甦、總體回升向好。今年上半年，中國GDP同比增長5.5%，明顯快於去年的3%。

國際貨幣基金組織預測今年中國經濟將增長5.2%，對世界經濟增長的貢獻率將達三分之一，中國經濟仍是世界經濟增長的主要動力。

房地產 觀光 商務部

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